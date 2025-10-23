Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti. TCMB’nin faiz indirimi karası sonrası altın fiyatları da hareketlendi. Güvenli liman yatırımcısı faizlerin düşmesiyle birlikte altının rotasının ne yönde olacağını merak ediyor. Peki faiz düşerse altın ne olur, yükselir mi düşer mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e düşürdü. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.
Faiz düştüğünde altın ne olur, yükselir mi düşer mi?
Faiz oranları düştüğünde, altın fiyatları genellikle yükselir. Bu durumun arkasındaki temel nedenleri şöyle açıklayabiliriz:
Faiz oranları düştüğünde, banka mevduatları veya devlet tahvilleri gibi faiz getirisi olan yatırım araçlarının kazancı da azalır.
Bu, yatırımcılar için bu varlıkları daha az cazip hale getirir. Altın ise faiz getirisi sağlamayan bir varlık olmasına rağmen, yatırımcılar düşük faiz ortamında birikimlerini değerlendirmek için altını daha güvenli ve cazip bir liman olarak görmeye başlar.
Altın, enflasyona karşı koruma sağlayan bir yatırım aracı olarak bilinir. Enflasyon yükseldiğinde, paranın satın alma gücü düşerken, altın gibi değerli metaller genellikle değerini korur veya artırır. Bu nedenle, yatırımcılar enflasyon riskine karşı korunmak için altına yönelir.
Merkez Bankası faizi indirdiğine altın ne olur düşer mi çıkar mı?
Ekonomist Yüksel Okşak, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Merkez Bankası faiz kararına ilişkin kritik öngörüler paylaşmıştı. Politika faizinde 100–150 baz puanlık ölçülü bir indirim beklediğini belirten Okşak, “veri bağımlı, yavaşlatılmış gevşeme” mesajının öne çıkacağını söylemişti. Küresel belirsizlikler ve Fed’e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin ons altını rekor seviyelere taşıdığını belirten Okşak, gram altın için iç dinamiklerin de etkili olduğunu söylemişti.
Beklenti üstü indirim: TL zayıflar, gram altında yükseliş hızlanır. Ölçülü indirim veya sabit karar: TL istikrarlı kalırsa gram altın daha sınırlı yükselir.
ABD-Çin hattındaki gerilimler ve güvenli liman talebi ons fiyatını yukarıda tutuyor."
Faiz düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle Merkez Bankaları'nın faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.