Faiz düştüğünde altın ne olur, yükselir mi düşer mi?

Bu, yatırımcılar için bu varlıkları daha az cazip hale getirir. Altın ise faiz getirisi sağlamayan bir varlık olmasına rağmen, yatırımcılar düşük faiz ortamında birikimlerini değerlendirmek için altını daha güvenli ve cazip bir liman olarak görmeye başlar.

Altın, enflasyona karşı koruma sağlayan bir yatırım aracı olarak bilinir. Enflasyon yükseldiğinde, paranın satın alma gücü düşerken, altın gibi değerli metaller genellikle değerini korur veya artırır. Bu nedenle, yatırımcılar enflasyon riskine karşı korunmak için altına yönelir.