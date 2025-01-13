Fiat, Ocak 2025'te de model yelpazesindeki araçlarda bazı fiyat güncellemelerine gitti. Bu güncellemeler, ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda gerçekleştirildi. İşte Fiat Sedan, Cross, Ulysse, Scudo, Doblo Combi ve Ducato modellerinin öne çıkan versiyonları ve fiyatları: