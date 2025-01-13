Fiat, Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulan model otomobillerinin fiyat listesi güncellendi Özellikle Egea Sedan ve Egea Cross modelleri, farklı donanım ve motor seçenekleriyle dikkat çekmektedir. İşte Fiat Sedan, Cross, Ulysse, Scudo, Doblo Combi ve Ducato modellerinin öne çıkan versiyonları ve fiyatları:
Fiat, Ocak 2025'te de model yelpazesindeki araçlarda bazı fiyat güncellemelerine gitti. Bu güncellemeler, ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda gerçekleştirildi. İşte Fiat Sedan, Cross, Ulysse, Scudo, Doblo Combi ve Ducato modellerinin öne çıkan versiyonları ve fiyatları:
Fiat Egea Sedan 2025 Fiyat Listesi:
1.4 Fire 95 HP GSR Easy Manuel Benzinli 1.064.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR * Urban Manuel Benzinli 1.124.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR * Lounge Manuel Benzinli 1.179.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR * Limited Manuel Benzinli 1.234.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Dizel 1.322.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.377.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.495.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Easy Otomatik Dizel 1.440.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Lounge Otomatik Dizel 1.550.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Limited Otomatik Dizel 1.605.900 TL
Fiat Egea Cross 2025 Fiyat Listesi:
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Street Manuel Benzinli 1.159.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Urban Manuel Benzinli 1.219.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Lounge Manuel Benzinli 1.274.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Limited Manuel Benzinli 1.329.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction* Street Otomatik Dizel 1.519.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Urban Otomatik Dizel 1.574.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Lounge Otomatik Dizel 1.629.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Limited Otomatik Dizel 1.684.900 TL
FİAT ENGELLİ TİCARİ ARAÇLAR FİYAT LİSTESİ 2025