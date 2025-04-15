​2025 yılında Türkiye otomotiv pazarında, 2 milyon TL'nin altında çeşitli sıfır araç modelleri bulunmaktadır. Bu modeller, hem şehir içi kullanım için kompakt araçlar hem de aile kullanımı için uygun SUV'lar arasında yer almaktadır. İşte 2025 yılı itibarıyla 2 milyon TL altındaki bazı sıfır araç modelleri...

1 /10 BDDK'nın kredi vade sınırlarını esnetmesiyle birlikte otomobil pazarında hareketlilik arttı. Artan kredi talepleriyle birlikte vatandaşlar, bütçesini aşmadan sıfır araç sahibi olmanın yollarını arıyor. 2025 yılı itibarıyla 2 milyon TL'nin altında kalan modeller hem şehir içi kullanım için pratik çözümler hem de aileler için ideal SUV alternatifleri sunuyor. İşte fiyat-performans dengesini koruyan sıfır kilometre araçlar:

2 /10 2025 Otomobil Modelleri ve Fiyatları Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR Easy - 1.154.900 TL Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP GSR Traction Street - 1.249.900 TL Fiat 600 BEV La Prima 54 kwh La Prima Elektrik - 1.549.900 TL BYD Dolphin Comfort - 1.295.00 TL BYD Atto 3 Design - 1.623.00 TL

3 /10 Toyota Yaris Hybrid - 1.525.00 TL Toyota Corolla - 1.558.000 TL Toyota C-HR - 1.928.500 TL

4 /10 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 - 1.590.00 TL Citroen Elektrikli e-C4 115kW - 1.625.00 TL Citroen C5 AirCross SUV 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 - 1.945.00

5 /10 Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS - 1.470.400 TL Ford Focus Aktive Stil Hatchback 1.0L EcoBoost 155PS - 1.980.100 TL

6 /10 Peugeot E-208 GT 100kW - 1.568.500 TL Peugeot E-308 GT 115kW - 1.856.000 TL Peugeot 2008 Allure 1.2 PureTech 130 hp EAT8 - 1.904.500 TL Peugeot 408 Allure 1.2 PureTech 130 hp EAT8 - 1.989.00 TL

7 /10 Dacia Sandero Stepway Expression Tce 90 bg CVT – 1.267.000 TL Dacia Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg - 1.492.900 TL

8 /10 Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition - 1.256.900 TL Opel Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition GS - 1.726.900 TL Opel Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 GS - 1.832. 900 TL

9 /10 Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp – 1.371.000 TL Renault Captur evolution mild hybrid EDC 160 hp - 1.529.000 TL Renault Duster Evolution Eco-G 100 hp - 1.587.000 TL Renault Megane E-Tech Elektrikli Techno EV60 220 hp - 1.651.000 TL