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Fiyatlar artışa yaşa fırsatı yakalayın! 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobilin yeni listesi açıklandı

Fiyatlar artışa yaşa fırsatı yakalayın! 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobilin yeni listesi açıklandı

11:5815/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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​2025 yılında Türkiye otomotiv pazarında, 2 milyon TL'nin altında çeşitli sıfır araç modelleri bulunmaktadır. Bu modeller, hem şehir içi kullanım için kompakt araçlar hem de aile kullanımı için uygun SUV'lar arasında yer almaktadır. İşte 2025 yılı itibarıyla 2 milyon TL altındaki bazı sıfır araç modelleri...

BDDK'nın kredi vade sınırlarını esnetmesiyle birlikte otomobil pazarında hareketlilik arttı. Artan kredi talepleriyle birlikte vatandaşlar, bütçesini aşmadan sıfır araç sahibi olmanın yollarını arıyor. 2025 yılı itibarıyla 2 milyon TL'nin altında kalan modeller hem şehir içi kullanım için pratik çözümler hem de aileler için ideal SUV alternatifleri sunuyor. İşte fiyat-performans dengesini koruyan sıfır kilometre araçlar:

2025 Otomobil Modelleri ve Fiyatları

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR Easy - 1.154.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP GSR Traction Street - 1.249.900 TL

Fiat 600 BEV La Prima 54 kwh La Prima Elektrik - 1.549.900 TL

BYD Dolphin Comfort - 1.295.00 TL

BYD Atto 3 Design - 1.623.00 TL

Toyota Yaris Hybrid - 1.525.00 TL

Toyota Corolla - 1.558.000 TL

Toyota C-HR - 1.928.500 TL

Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 - 1.590.00 TL

Citroen Elektrikli e-C4 115kW - 1.625.00 TL

Citroen C5 AirCross SUV 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 - 1.945.00

Ford Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS - 1.470.400 TL

Ford Focus Aktive Stil Hatchback 1.0L EcoBoost 155PS - 1.980.100 TL

Peugeot E-208 GT 100kW - 1.568.500 TL

Peugeot E-308 GT 115kW - 1.856.000 TL

Peugeot 2008 Allure 1.2 PureTech 130 hp EAT8 - 1.904.500 TL

Peugeot 408 Allure 1.2 PureTech 130 hp EAT8 - 1.989.00 TL

Dacia Sandero Stepway Expression Tce 90 bg CVT – 1.267.000 TL

Dacia Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg - 1.492.900 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition - 1.256.900 TL

Opel Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition GS - 1.726.900 TL

Opel Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 GS - 1.832. 900 TL

Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp – 1.371.000 TL

Renault Captur evolution mild hybrid EDC 160 hp - 1.529.000 TL

Renault Duster Evolution Eco-G 100 hp - 1.587.000 TL

Renault Megane E-Tech Elektrikli Techno EV60 220 hp - 1.651.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1.070.500 TL

Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump – 1.178.500 TL

Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump - 1.303.500 TL

Hyundai Kona 1.6 T-GDI 170PS Prime DCT - 1.992.000 TL

#Sıfır Araba
#Sıfır Araç Fiyatları
#Sıfır Otomobil
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