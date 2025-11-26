Yeni Şafak
Geciktirene %3,7 faiz işleyecek! Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son gün ne zaman, ödeme işlemleri nereden yapılacak?

Geciktirene %3,7 faiz işleyecek! Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son gün ne zaman, ödeme işlemleri nereden yapılacak?

11:2326/11/2025, Çarşamba
Ev sahipleri için 2025 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde sona gelindi. Emlak vergisinde son gün 1 Aralık. Bina, arsa veya iş yeri sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini belirtilen tarihe kadar yapması gerekiyor. Peki, Emlak vergisi ödeme işlemleri nereden, ne zamana kadar yapılacak? İşte E-devlet emlak vergisi ödeme ekranı.

Gayrimenkul sahipleri, bina, arsa veya iş yeri için ödemekle yükümlü oldukları emlak vergisini artık belediyeye gitmeden dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?


Emlak vergisinde ikinci taksit ödeme süresi 1 Aralık’ta sona eriyor. Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren süreçte, borcu olan vatandaşların hafta sonuna kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR, NEREDEN?


Vergi borcunuzu öğrenmek için öncelikle e-Devlet’e giriş yapıp arama bölümüne “vergi sorgulama ve ödeme” yazmanız yeterli. Açılan ekrandaki “sorgula” butonuyla borç bilgilerine ulaşılabiliyor. Bir diğer yöntem ise bağlı bulunulan belediyenin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek borç durumunu yüz yüze öğrenmek.


e-DEVLET EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI


GECİKME ZAMMI YÜZDE 3,7' YE ÇIKIYOR!


Gecikme durumunda aylık %3,7 oranında faiz uygulanıyor. Ancak bu hafta yapılması gereken ödemeler, son dönemde tartışma yaratan fahiş artışlarla ilgili değil. Emlak vergisindeki yüksek artışların sınırlandırılmasına yönelik düzenlemenin bu hafta Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesiyle 2026 ve sonrasında aşırı artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

