GECİKME ZAMMI YÜZDE 3,7' YE ÇIKIYOR!





Gecikme durumunda aylık %3,7 oranında faiz uygulanıyor. Ancak bu hafta yapılması gereken ödemeler, son dönemde tartışma yaratan fahiş artışlarla ilgili değil. Emlak vergisindeki yüksek artışların sınırlandırılmasına yönelik düzenlemenin bu hafta Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesiyle 2026 ve sonrasında aşırı artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.