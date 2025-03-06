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Genç girişimcilere kredi desteği geliyor: 35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Başvuru şartları belli oldu

Genç girişimcilere kredi desteği geliyor: 35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Başvuru şartları belli oldu

11:146/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Genç girişimcilere kredi desteği</p>
Genç girişimcilere kredi desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ((EBRD) ile yapılan iş birliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla genç girişimcilere kredi imkanı sağlanacak. Gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynağa ulaşmaları amaçlanıyor. Peki EBRD genç kredi desteği kime, ne zaman verilecek, başvuru şartları ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan iş birliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerin destekleneceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EBRD ile işbirliği yapılarak hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Şimşek, genç girişimcilerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin kullandıklarını aktardı.

Genç girişimcilere kredi desteği nedir?

Şimşek, bu çerçevede, EBRD tarafından bankalara sağlanacak kredi kaynağı kapsamında Bakanlıkça teminat desteği sağlanacağını bildirerek, "EBRD ile yapılan işbirliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek. 

Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

EBRD Genç girişimcilere kredi desteği kime verilecek, başvuru şartları nedir?

Bakan Şimşek, destek paketiyle yararlanıcı başına teminat üst limitinin 85 milyon lira, teminat oranının da yüzde 80 olarak uygulanacağını aktardı.

Şimşek, "Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecektir" diye konuştu.

#genç girişimcilere kredi desteği
#EBRD
#Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

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