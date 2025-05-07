Hindistan ve Pakistan arasındaki hava gücü dengesi, iki ülkenin askeri stratejilerini ve bölgesel etkilerini doğrudan etkilemektedir. Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), yaklaşık 2.080 hava aracı, 140 binden fazla personel ve Rafale, Su-30MKI gibi modern jetleriyle sayısal ve teknolojik üstünlüğe sahiptir. Ayrıca saldırı helikopterleri, daha fazla AWACS ve 330 civarında insansız hava aracıyla geniş bir operasyonel kapasite sunar.





Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) ise daha küçük ve kompakt bir yapıya sahip olmasına rağmen, JF-17 Block III ve F-16 gibi gelişmiş platformlarla yüksek hareket kabiliyeti sunmaktadır. Yaklaşık 961 hava aracı, 70 bin personel ve etkili erken uyarı sistemleriyle Pakistan, özellikle caydırıcılık ve hızlı reaksiyon konularında dikkat çekmektedir.





İŞTE HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'IN HAVA GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI