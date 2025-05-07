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Gökyüzünde güç savaşı: Hindistan mı Pakistan mı? Güney Asya'nın hava gücü lideri kim?

Gökyüzünde güç savaşı: Hindistan mı Pakistan mı? Güney Asya'nın hava gücü lideri kim?

22:547/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimli ilişkiler, hava kuvvetlerini sürekli hazırlıkta tutarken iki ülkenin hava gücü karşılaştırması dikkat çekiyor. Güney Asya’daki iki nükleer gücün hava kuvvetleri karşı karşıya geldiğinde, Pakistan’ın sayıdan çok etkili kullanım ve teknolojik verimlilikle öne çıktığı görülüyor. Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF), kompakt ama ölümcül bir yapıya sahip. Peki Hindistan mı yoksa Pakistan mı havada daha güçlü? İşte iki ülkenin hava kuvvetleri karşılaştırması.

Hindistan ve Pakistan arasındaki hava gücü dengesi, iki ülkenin askeri stratejilerini ve bölgesel etkilerini doğrudan etkilemektedir. Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), yaklaşık 2.080 hava aracı, 140 binden fazla personel ve Rafale, Su-30MKI gibi modern jetleriyle sayısal ve teknolojik üstünlüğe sahiptir. Ayrıca saldırı helikopterleri, daha fazla AWACS ve 330 civarında insansız hava aracıyla geniş bir operasyonel kapasite sunar.


Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) ise daha küçük ve kompakt bir yapıya sahip olmasına rağmen, JF-17 Block III ve F-16 gibi gelişmiş platformlarla yüksek hareket kabiliyeti sunmaktadır. Yaklaşık 961 hava aracı, 70 bin personel ve etkili erken uyarı sistemleriyle Pakistan, özellikle caydırıcılık ve hızlı reaksiyon konularında dikkat çekmektedir.


İŞTE HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'IN HAVA GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI

Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF)

Toplam Personel: 70.000


Toplam Hava Aracı: Yaklaşık 961


Savaş Uçakları: Yaklaşık 410


Modern 4.5 Nesil Uçaklar: JF-17 Thunder Block III, F-16C/D


AWACS (Hava Erken Uyarı Sistemleri): ZDK-03 Karakoram Eagle, Saab Erieye (Toplam: 4)


Tanker Uçaklar (Yakıt İkmali): Il-78 (4 adet)


Saldırı Helikopterleri: Bulunmamakta


İHA/SİHA Sayısı: Yaklaşık 100


Eğitim Uçakları: Yaklaşık 200


Pakistan’ın kartları: Hız, esneklik, vuruş gücü

Pakistan, 4.5 nesil JF-17 Block III savaş uçaklarını Çin ile birlikte geliştirerek bölgedeki en uygun maliyetli ve modern hava platformunu kurdu. Radar izini azaltan gövde tasarımı, AESA radarı ve gelişmiş silah sistemleri ile JF-17, hem Hindistan’ın Tejas’ına hem de bazı Su-30 modellerine karşı etkili.


Ayrıca F-16 C/D uçakları hâlâ bölgede hassas saldırı ve hava üstünlüğü için en dengeli platformlardan biri.



Akıllı hedefleme: Azla çok başarmak

Pakistan, yüksek reaksiyon süresi ve merkezi komuta yapısıyla anında karşılık verme kapasitesine sahip.


Düşük bakım maliyeti, yüksek uçuş saati oranı ve pilot eğitimindeki disiplin, PAF'ı bir "etkin kuvvet" haline getiriyor.


Hindistan’ın halen hizmette tuttuğu MiG-21’ler ve eski Jaguar’lar, sayı üstünlüğüne rağmen zafiyet yaratıyor.


Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF)

Toplam Personel: 140.139


Toplam Hava Aracı: Yaklaşık 2.080


Savaş Uçakları: Yaklaşık 679


Modern 4.5 ve 5. Nesil Uçaklar: Rafale, Su-30MKI, HAL Tejas


AWACS (Hava Erken Uyarı Sistemleri): Beriev A-50EI, EMB-145 AEW&C (Toplam: 5+)


Tanker Uçaklar (Yakıt İkmali): Il-78 (7 adet)


Saldırı Helikopterleri: AH-64E Apache, HAL LCH


İHA/SİHA Sayısı: Yaklaşık 330


Eğitim Uçakları: Yaklaşık 318

Hindistan, Fransız Rafale uçakları ve yerli üretim Tejas ile modern 4.5 nesil hava filosunu güçlendirmiş durumda. Su-30MKI gibi uzun menzilli ve yüksek kapasiteli uçaklar da hava üstünlüğü sağlıyor.


Havadan görüş ve elektronik savaş

Hindistan, AWACS kapasitesiyle hava sahasını erken uyarı sistemleriyle kontrol altında tutabiliyor. Elektronik harp kabiliyetinde Gulfstream sistemleri ve yerli çözümleriyle önde.


#Hindistan hava kuvvetleri
#Pakistan hava kuvvetleri
#Hava gücü
#Askeri güç
#Güney Asya
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Gökyüzünde güç savaşı: Hindistan mı Pakistan mı? Güney Asya'nın hava gücü lideri kim?