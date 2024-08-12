Gram altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ABD Merkez Bankası (FED) gibi önemli kişilerin faiz kararları ile küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli bir değişim göstermektedir. Bu nedenle, sürekli ve düzenli olarak gram altın fiyatlarını sürekli takip etmektedir. Peki gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ağustos 2024 güncel gram fiyatı...