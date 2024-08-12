|
Özgün

Güncel gram altın fiyatları: Bugün gram altın yatırımcısını sevindirdi

13:50 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>Gram altın fiyatları</p>
Gram altın fiyatları

Gram altın fiyatları vatandaş tarafından merak konusu. Güncel gram altın alış satış fiyatı, FED ve TCMB bankasının faiz kararları, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel ölçekteki olaylardan etkilenmekte. Peki gram bugün ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

1/ 5

Gram altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ABD Merkez Bankası (FED) gibi önemli kişilerin faiz kararları ile küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli bir değişim göstermektedir. Bu nedenle, sürekli ve düzenli olarak gram altın fiyatlarını sürekli takip etmektedir. Peki gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ağustos 2024 güncel gram fiyatı...

2/ 5

Gram altın fiyatları ne kadar?

Ons altın, haftaya yüzde 0,05 artışla 2.435 dolar civarında işlem gördü. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

3/ 5

Altın gram fiyatı alış 2.634,55 TL,

Altın gram fiyatı satış 2.635,03 TL.

4/ 5

Güncel olarak gram altın fiyatlarının ne kadar sunulduğu, küresel ekonomik verilerin açıklanmasının ardından hızla değişebilmektedir.

5/ 5

Altının ons fiyatındaki dövizler, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel ekonomik getiriler gram altın fiyatını doğrudan etkileyen unsurlardır.

#Gram altın fiyatları
#Gram altın fiyatı
#anlık gram fiyatı
15 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2024: Okul ve kırtasiye ürünleri geliyor