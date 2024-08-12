Gram altın fiyatları vatandaş tarafından merak konusu. Güncel gram altın alış satış fiyatı, FED ve TCMB bankasının faiz kararları, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel ölçekteki olaylardan etkilenmekte. Peki gram bugün ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gram altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ABD Merkez Bankası (FED) gibi önemli kişilerin faiz kararları ile küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli bir değişim göstermektedir. Bu nedenle, sürekli ve düzenli olarak gram altın fiyatlarını sürekli takip etmektedir. Peki gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ağustos 2024 güncel gram fiyatı...
Gram altın fiyatları ne kadar?
Ons altın, haftaya yüzde 0,05 artışla 2.435 dolar civarında işlem gördü. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Altın gram fiyatı alış 2.634,55 TL,
Altın gram fiyatı satış 2.635,03 TL.
Güncel olarak gram altın fiyatlarının ne kadar sunulduğu, küresel ekonomik verilerin açıklanmasının ardından hızla değişebilmektedir.
Altının ons fiyatındaki dövizler, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel ekonomik getiriler gram altın fiyatını doğrudan etkileyen unsurlardır.