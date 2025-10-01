Green Card (Yeşil Kart), Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak kalıcı oturum izni sağlayan bir belgedir. Resmi adı "Permanent Resident Card"dır ve sahip olan kişilere ABD'de süresiz yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkı tanır. Green Card sahipleri, vatandaşlık hakları (örneğin oy kullanma) dışında birçok avantaja sahiptir ve beş yıl sonra vatandaşlık başvurusu yapabilir.

Green Card için 2025-2026 dönemi başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Başvuru süreci, şartlar ve izlenmesi gereken adımlar, ABD'de yeni bir hayat kurmak isteyenler için kritik önem taşıyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kimler başvurabilir?