Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen ünlü şarkıcı Güllü'nün trajik ölümüyle ilgili kızı Tuyan Ülkem'den çarpıcı detaylar geldi. Güllü'nün kızı, annesinin Roman havası eşliğinde dans ederken alkollü olduğu için dengesini kaybedip açık camdan aşağı yuvarlandığını iddia etti. Ölümle ilgili savcılık soruşturması devam ederken, menajeri Erhan Arı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sanatçının uzun süredir denge sorunları yaşadığını ve bunun kronik bir rahatsızlık olduğunu vurguladı. Peki Güllü balkondan nasıl düştü, olay anında tam olarak neler yaşandı? Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesinin tam detayları neler?