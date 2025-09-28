Şarkıcı Güllü’nün Yalova’nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın ardından konuşan kızı Tuyan Ülkem, annesinin o gece alkollü olduğunu öne sürdü. Güllü’nün menajerliğini yaptığı iddia edilen Erhan Arı ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Peki Güllü’nün düşüş anında neler yaşandı, olayın perde arkasında hangi detaylar var? Kızı Tuyan Ülkem’in ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirebilir mi?
Güllü camdan nasıl düştü olay anında neler oldu?
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor. Olay sonrası ifadesi alınan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü." iddiasında bulundu.
Güllü neden öldü, camdan biri mi ittti?
Ülkem, annesi Güllü'yü kendisinin itmediğini ve bu durumun kesinlikle söz konusu olmadığını öne sürdü.
Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, menajerliğini yaptığı belirtilen Erhan Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.
Güllü nasıl öldü?
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla "Güllü" olarak bilinen Gül Tut, dün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan altıncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu.
Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun." dedi.
Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Güllü'nün cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, sanatçının düştüğü odadaki parkelerin aşırı kaygan olduğunu belirledi. Parkelerin yeni cilalandığı tespit edilirken bu durum tutanaklara geçti. Açıklamada, şöyle denildi:
"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "Yüksekten Düşme" konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut isimli şahsın 6'ıncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır.
Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda "Yüksekten Düşme" konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."