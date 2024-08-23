Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Motorine ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk indirim bekleniyor. 23 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

1 / 8 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 23 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

2 / 8 Akaryakıt fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası ekonomik faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Brent petrol ve döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar ile akaryakıt fiyatlarında değişiklikler olabiliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu. Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı. Motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İşte 23 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları.

3 / 8 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.13 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.87 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.69 TL

4 / 8 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.24 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.94 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.23 TL

5 / 8 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.55 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 44.35 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 23.24 TL

6 / 8 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 44.05 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.87 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 22.99 TL

7 / 8 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



