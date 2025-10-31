HAC KURASI 2026: Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Diyanet tarihi ve detayları açıkladı

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği kura süreci için Diyanet İşleri Başkanlığı hazırlıklarını tamamladı. Hac kurası, noter huzurunda ve Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla dijital ortamda gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte, kutsal topraklara gidecek hacı adayları resmen belirlenmiş olacak. Bu yıl ilk defa başvuru yapanlar ile önceki yıllarda kayıtlarını güncelleyen adaylar, kura sonuçlarını Diyanet’in resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden anlık olarak öğrenebilecek. Peki 2026 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Kura nereden canlı izlenecek? İşte Diyanet'in açıklamaları...

1 /7 Hacı adaylarının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kurası için tarih belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, kura çekiminin 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacağını duyurdu. İşte kura süreci, katılım sayısı ve hac vizesine dair önemli uyarılar...

2 /7 2026 Hac kura çekimi ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca hacı adayının merakla beklediği 2026 yılı hac kura tarihini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, kura çekiminin 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacağını duyurdu.

Kura çekimi, noter ve basın mensuplarının huzurunda, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Tüm süreç, dijital ortamda yürütülecek ve vatandaşlar tarafından canlı olarak takip edilebilecek.



3 /7 1 milyon 799 bin 835 kişi kura bekliyor 2026 yılı hac kurasına, toplam 1 milyon 799 bin 835 vatandaş katılacak. Bu kişilerden 1 milyon 615 bin 44’ü daha önceki kayıtlarını güncellerken, 184 bin 791 kişi ise bu yıl ilk kez hac için ön kayıt yaptırdı.

Kura çekiminde, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan yaklaşık 85 bin kişi belirlenecek.

4 /7 Hac organizasyonunun çerçevesi belli Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından yürütülen süreçte, 2026 yılı hac organizasyonuna ilişkin tüm kararlar netleşti.

Kurul; konaklama türlerinden havalimanlarına, vize işlemlerinden sağlık hizmetlerine kadar tüm detayları belirledi. Kararlar, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla uygulamaya geçirilecek.

5 /7 'Hac vizesi dışında giriş yapılmamalı' Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, vatandaşları uyararak hac ibadetinin yalnızca resmî hac vizesiyle yapılabileceğini vurguladı. Alpaslan, “Suudi Arabistan makamları, 2026 yılında da hac vizesi dışında hiçbir vizeyle kutsal topraklara girişe izin vermeyecek.

2024 ve 2025 yıllarında bu kurala uymayan bazı kişiler ciddi mağduriyetler yaşadı. Bu yıl aynı hataların tekrarlanmaması gerekiyor.” dedi.

Suudi makamlarının, Mescid-i Haram çevresinde ‘nusuk kartı’ kontrolleriyle, sadece hac vizesine sahip kişilerin ibadet alanına girmesine izin vereceğini belirten Alpaslan, “Vatandaşlarımızın hac vizesi dışında hiçbir yola tevessül etmemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

6 /7 Sağlık kriterleri sıkılaştırıldı Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 2026 yılı hac dönemi öncesinde yeni sağlık kriterlerinin belirlendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, bazı bulaşıcı hastalıklar ve kronik rahatsızlıklar için özel değerlendirme yapılacak.

Birinci, “Hac vizesi alacak kişilerin sağlık verileri, dijital sistem üzerinden Hac Bakanlığı ile paylaşılacak.

Adaylar, sağlık durum belgelerini onayladıkları takdirde süreç sorunsuz ilerleyecek.” dedi.

Bakanlık, hacı adaylarının aşı ve sağlık kontrol süreçleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladığını bildirdi.

