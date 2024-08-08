Hac ön kayıtları başladı. 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri , geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, Hac ön kayıt ücreti 2025 ne kadar? Hac ön kayıt ödemesi nasıl, nereden yapılır? İşte, Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihleri.