Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinde istihdam edilmek üzere belirli dönemlerde sürekli işçi alımları yapmakta. En son yapılan alım süreci 3.658 sürekli işçi kadrosu için gerçekleşmiş ve kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü yapıldı. Canlı yayınla yapılan çekiliş ile Hatay işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi de belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Hatay kura çekilişi temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi isim listesi.