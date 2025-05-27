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Hatay işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi belli oldu

Hatay işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi belli oldu

16:2327/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
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<p>Sağlık Bakanlığı Hatay işçi alımı kura sonuçları</p>
Sağlık Bakanlığı Hatay işçi alımı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10.00'da başladı. Kura çekimi, Ankara Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirildi. İşçi kura çekilişi ile Hatay işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi de belli oldu. İşte temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kura çekilişi isim listesi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinde istihdam edilmek üzere belirli dönemlerde sürekli işçi alımları yapmakta. En son yapılan alım süreci 3.658 sürekli işçi kadrosu için gerçekleşmiş ve kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü yapıldı. Canlı yayınla yapılan çekiliş ile Hatay işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi de belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Hatay kura çekilişi temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi isim listesi.

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