Haziran 2024 kira artış oranı, Mayıs ayı TÜFE oranlarının açıklanmasıyla birlikte belirlenecek. 8 Haziran 2022'de eklenen geçici maddeye göre, konut kiralarındaki yüzde 25 kira artış sınırı 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Bu tarihten sonra yüzde 25 zam sınırlaması kalkacak ve konut kira artışları, her ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

1 / 7 "Kira artış oranı ne kadar 2024" sorusu vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren yüzde 25 kira artış sınırı düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Temmuz ayından sonra, bu yasa yürürlükten kalkacağı için kira artış oranları yeniden yıllık enflasyon ortalamasına (TÜFE) göre belirlenecek.

2 / 7 HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ? Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte işyerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

3 / 7 Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Haziran ayı zam oranı yüzde 62, 51 oldu.

4 / 7 Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması bir ay daha devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'lik tavan uygulamasına son verileceği bekleniyor.

5 / 7 TÜİK 2024 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ? Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3,18 yıllık yüzde 69,80 oldu.

6 / 7 İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 59,64 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 59,64 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.50 olmuştu.