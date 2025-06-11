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Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, ne zaman belli olacak?

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, ne zaman belli olacak?

09:4811/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı faiz kararı için kritik toplantıya hazırlanıyor. Ekonomi dünyasının merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonla mücadele kapsamında izlenecek yeni adımların sinyalleri verilecek. Nisan ayında 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 46’ya yükselten Merkez Bankası’nın, Haziran kararının ne olacağı şimdiden merak konusu. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi ve beklenen gelişmeler…

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı faiz kararında. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın en kritik toplantılarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Nisan ayında yapılan faiz artışının ardından yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, bu ay alınacak kararı dikkatle takip ediyor. Peki, Haziran PPK toplantısı ne zaman? Faiz kararı hangi gün açıklanacak? Detaylar haberimizde…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.

NİSAN FAİZ KARARI

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.

Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

Toplantı Takvimi:


23 Ocak 2025


6 Mart 2025


17 Nisan 2025


19 Haziran 2025


24 Temmuz 2025


11 Eylül 2025



23 Ekim 2025



11 Aralık 2025



22 Ocak 2026



12 Mart 2026

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