Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, ne zaman belli olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı faiz kararı için kritik toplantıya hazırlanıyor. Ekonomi dünyasının merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonla mücadele kapsamında izlenecek yeni adımların sinyalleri verilecek. Nisan ayında 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 46’ya yükselten Merkez Bankası’nın, Haziran kararının ne olacağı şimdiden merak konusu. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi ve beklenen gelişmeler…
Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı faiz kararında. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın en kritik toplantılarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Nisan ayında yapılan faiz artışının ardından yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, bu ay alınacak kararı dikkatle takip ediyor. Peki, Haziran PPK toplantısı ne zaman? Faiz kararı hangi gün açıklanacak? Detaylar haberimizde…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.
NİSAN FAİZ KARARI
Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
Toplantı Takvimi:
23 Ocak 2025
6 Mart 2025
17 Nisan 2025
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
22 Ocak 2026
12 Mart 2026