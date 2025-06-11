Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, ne zaman belli olacak?

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı faiz kararında. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın en kritik toplantılarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Nisan ayında yapılan faiz artışının ardından yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, bu ay alınacak kararı dikkatle takip ediyor. Peki, Haziran PPK toplantısı ne zaman? Faiz kararı hangi gün açıklanacak? Detaylar haberimizde…