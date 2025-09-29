Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci etap personel alımı kapsamında hemşire alımı yapacağını duyurdu. Branş dağılımı kapsamında hemşire pozisyona 6.445 kişilik kontenjan ayrıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı 6.445 hemşire alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 6.445 Hemşire alımı başvuru tarihleri ve şartları haberimizin detayında.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için planladığı ikinci etap sözleşmeli personel alımı çerçevesinde 6.445 hemşire kontenjanı açtı.
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE ALIMI
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için planladığı ikinci etap sözleşmeli personel alımı çerçevesinde 15.247 sözleşmeli personelin alınacağı sürece ilişkin detaylar, Resmî Gazete ve ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netleşti.
Bu kapsamda, 847 ortaöğretim, 5.598 lisans mezunu olmak üzere toplam 6.445 hemşire istihdam edilecek.
HEMŞİRE ALIMI NE ZAMAN?
2025/5 KPSS özet tablosuna göre; Ortaöğretim mezunları için 847, lisans mezunları için ise 5.598 kişilik kontenjan ayrıldı.
Adaylar, tercihlerini 29 Eylül 2025 – 06 Ekim 2025 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
Başvuru şartları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kapsamında yer alacak.
Hemşire Alımı Başvuru Tarihleri
Başlangıç: 29 Eylül 2025
Bitiş: 6 Ekim 2025
Başvuru Yeri: https://ais.osym.gov.tr
Yöntem: T.C. Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile online tercih
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Memişoğlu şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."