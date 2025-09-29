HEMŞİRE ALIMI NE ZAMAN?

2025/5 KPSS özet tablosuna göre; Ortaöğretim mezunları için 847, lisans mezunları için ise 5.598 kişilik kontenjan ayrıldı.





Adaylar, tercihlerini 29 Eylül 2025 – 06 Ekim 2025 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.





Başvuru şartları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kapsamında yer alacak.