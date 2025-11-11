Yeni Şafak
Hiç tahmin etmeyeceğiniz şehirler arsa değerinde zirveye çıktı: İşte Türkiye'de arsaların en çok değerlendiği iller

21:2311/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’ya göre 2025 yılında Türkiye genelinde arsa fiyatları ortalama %35’in üzerinde artış gösterdi. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir enflasyonun gerisinde kalırken; en yüksek artış Doğu ve Güneydoğu illerinde kaydedildi. İşte Türkiye'de arsaların en çok değerlendiği iller...

Endeksa verilerine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde arsa talebi hızla artıyor. Bölgedeki altyapı yatırımları, yeni sanayi alanları ve ulaşım projeleri fiyat artışlarını destekliyor. Buna karşın İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki artış oranları enflasyonun altında kaldı.


İşte arsaların en fazla değerlendiği illerin listesi ve zirvedeki ilimiz

10- Trabzon

Metrekare fiyatı: 6.887 TL (%35,01)

9-Manisa

Metrekare fiyatı: 5.960 TL (%37,52)

8- Hakkari

Metrekare fiyatı: 3.312 TL (%39,71)

7- Ardahan

Metrekare fiyatı: 3.724 TL (%40,42)

6- Van

Metrekare fiyatı: 4.650 TL (51,02)

5- Bitlis

Metrekare fiyatı: 5.196 TL (%51,18)

4- Ağrı

Metrekare fiyatı: 1.971 TL (%51,62)

3- Rize

Metrekare fiyatı: 5.386 TL (%55,22)

2- Şırnak

Metrekare fiyatı: 6.147 TL (%64,01)

1- Diyarbakır

Metrekare fiyatı: 8.140 TL (%66,12)

