HONOR MAGIC 7 PRO VE LİTE MODELLERİNİN SATIŞ FİYATI NE KADAR?





HONOR Magic 7 Pro, tanıtıma özel 59 bin 999 liradan başlayan fiyatı ve 5 bin 499 lira değerindeki "HONOR PAD x8a" tablet hediyesiyle satışa çıkıyor. HONOR Magic 7 Lite ise 15 bin 999 liradan başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.





"Magic 7 Pro" ve "Magic 7 Lite" olmak üzere iki farklı modeli bulunan HONOR'un yeni amiral gemisi seri, silikon-karbon bataryası sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunarken, ultra hızlı şarj özelliğiyle şarj endişesini de ortadan kaldırıyor.