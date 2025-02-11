HONOR, yeni akıllı telefon modeli Magic 7 Pro ve Magic 7 Lite modellerini Türkiye'de tanıttı. HONOR'un yeni amiral gemisi Magic 7 Pro modelinde tanıtıma özel olarak 5 bin 499 lira değerindeki "HONOR PAD x8a" tablet hediyesiyle satışa çıkıyor. Yeni nesil yapay zeka teknolojisi ile güçlendirilmiş seride, silikon-karbon bataryası sayesinde uzun süreli kullanım imkanı da sunuluyor. Peki Honor Magic 7 Pro ve Magic 7 Lite modellerinin Türkiye'deki satış fiyatı ne kadar? Teknik özellikleri neler?
HONOR, yeni akıllı telefon modelleri Magic 7 Serisi'ni Türkiye'de tanıttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, HONOR'ın yüksek performansı, yapay zeka destekli kamera sistemi, yenilikçi batarya teknolojisi ve dayanıklılığıyla öne çıkan Magic 7 Serisi, Türkiye'de teknoloji tutkunlarıyla buluştu.
İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtımda görücüye çıkan seri, ileri teknolojiyi ve şık tasarımıyla kullanıcılarına üst düzey bir deneyim vadediyor.
HONOR MAGIC 7 PRO VE LİTE MODELLERİNİN SATIŞ FİYATI NE KADAR?
HONOR Magic 7 Pro, tanıtıma özel 59 bin 999 liradan başlayan fiyatı ve 5 bin 499 lira değerindeki "HONOR PAD x8a" tablet hediyesiyle satışa çıkıyor. HONOR Magic 7 Lite ise 15 bin 999 liradan başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.
"Magic 7 Pro" ve "Magic 7 Lite" olmak üzere iki farklı modeli bulunan HONOR'un yeni amiral gemisi seri, silikon-karbon bataryası sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunarken, ultra hızlı şarj özelliğiyle şarj endişesini de ortadan kaldırıyor.
HONOR MAGIC 7 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Daha sezgisel kullanıcı deneyimi sunuyor
Seri, yeni nesil yapay zeka teknolojisi, akıllı güç yönetimi, sesli komutlarla gelişmiş kontrol ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi özellikleriyle kullanımda verimliliği artırarak, kullanıcı deneyimini daha sezgisel hale getiriyor.
Dayanıklılığıyla fark yaratan seri, yenilikçi malzeme yapısı ve sağlam tasarımıyla düşmelere, çizilmelere ve dış etkenlere karşı ekstra koruma sağlarken, suya ve toza dayanıklı yapısıyla her ortamda güvenle kullanılabiliyor.
Gelişmiş yapay zeka algoritmaları, sahne ve nesne tanıma, otomatik iyileştirme ve dinamik ışık dengesi gibi özelliklerle fotoğraf çekimi deneyimini en üst seviyeye taşıyor.
Özellikle düşük ışıkta üstün performans sergileyen yapay zeka destekli sistem, detayları kaybetmeden net ve etkileyici fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor. Büyük çerçeveli 108 megapiksel ana kamerayla hareket halindeyken bile ekstra net fotoğraflar çekmek, mümkün oluyor.
HONOR'un yapay zeka teknolojisi, video çekimlerinde de fark yaratıyor. Gerçek zamanlı hareket takibi, akıllı çerçeveleme ve otomatik sabitleme özellikleri, profesyonel kalitede videolar çekmeyi daha kolay hale getiriyor.