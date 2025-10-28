HURDA TEŞVİKİ YASASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: ÖTV indirimi hurda teşviki yasası Meclis'ten geçti mi? 25 Yaş Üstü Araç Sıralı Liste Detaylandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor. 25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.