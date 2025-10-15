İbn-i Sina'nın yıllara meydan okuyan tarifi: İltihabı söküp atıyor, hücreleri yeniliyor

Uzmanlar, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen çörek otunun modern tıp tarafından da faydalarının desteklendiğini belirtiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirimi destekleyen ve antioksidan etkisiyle dikkat çeken çörek otu; hem bal ile karıştırılarak hem de çay formunda tüketildiğinde vücuda pek çok yarar sağlıyor. İşte çörek otunun insan sağlığı üzerindeki etkileri…

1 /4 Doğal beslenme alışkanlıklarının önem kazandığı günümüzde, çörek otu sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Tıp dünyasında da sıkça övülen bu mucizevi tohum, antioksidan ve iltihap önleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Gerek bal ile karıştırılarak gerekse bitki çayı şeklinde tüketilen çörek otu, vücut direncini artırmada etkili rol oynuyor.

2 /4 İbni Sina'nın tıp tarihi açısından önemli bir kaynak olarak kabul gören eseri “Kanun” da çörek otunun metabolizmayı uyaran ve halsizlik-uyuşukluk giderici etkisi vurgulanmaktadır. Çörek otunun çeşitli özellikleri dini söylemlerde de yer almaktadır. Bu konuda bilinen en eski yazılı belge “Eski Ahit”tir.

3 /4 ÇÖREK OTUNUN BİLİMSEL OLARAK KANITLANAN FAYDALARI -Bağışıklık sistemini destekler -Sindirim sistemini düzenler, gaz ve şişkinliği azaltır -Hafızayı güçlendirir, zihin açıklığı sağlar -Egzama, sedef gibi cilt hastalıklarına iyi gelir -İltihap giderici özelliği vardır -Eklem ağrılarını hafifletir -Kötü kolesterolü düşürür -Alerji ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarında etkilidir