İLK EVİM KONUT KAMPANYASINDA VADE SAYISI NE KADAR OLACAK?

İlk Evim kampanyası kapsamında sunulacak kredinin vadesi de merak edilen konular arasında. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) daha önce ikinci ev alımlarında kredi kullanımını sınırlandırması, yeni kampanyanın ilk kez ev alacaklara odaklanacağını gösteriyor. Böylece yatırım için alanlara değil, oturmak için ilk evini alanlara dönük bir kampanya yapılmış olacak.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, piyasadaki beklentiler kredinin vadesinin 15 yıla (180 ay) kadar uzayabileceği yönünde. Faiz oranının ise yüzde 1.20 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu koşullar, uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olmayı kolaylaştıracak.











