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240 ay vade yüzde 10 peşinat! Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman, ödemeler nasıl? İşte örnek hesaplama tablosu

240 ay vade yüzde 10 peşinat! Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman, ödemeler nasıl? İşte örnek hesaplama tablosu

Tuğba Güner
10:1714/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İlk kez ev sahibi olacaklara müjde! Dar gelirliye konut kredisi faiz oranları ve ödeme planı 2025, başvurularını yapacak olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında vade, faiz oranı ve başvuru şartları belli oldu. İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında son durum ne? Başvurular ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek, başvuru şartları neler olacak? 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile İlk Evim konut kredisi şartları ile hesaplama tablosu…

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, düşük faizli konut kredisi şartları ve başvurularına yoğunlaşırken, 240 ay vadeli konut edindirme sürecinin olacağı, peşinat olarak ise yüzde 10'luk bir talepte bulunulacağı bilgisi verildi.

DAR GELİRLİ AİLEYE KONUT İÇİN ŞARTLAR VE KOŞULLAR NELER OLACAK?

Dar gelirli ve ilk evini alacak kişiler için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat, hane halkı gelirinin de 45 bin lirayı aşmaması kuralı getirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönem yapılan projelerde olduğu gibi çekirdek aile fertlerinin üzerine konut olmaması da gerekiyor. Başka bir deyişle evliyse eşinin konutu olmaması gerekiyor. 18 yaşından büyük olanların şartları sağlaması halinde konut için başvuru yapabilecek. Sosyal konutlarda aileyi merkeze alan projeler olacağı için 2+1 ve 3+1 konutların yapılması bekleniyor.

ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

45 bin lira hanehalkı geliri olan birisinin ödeme gücü hesaplanacak ve ortalama olarak 15-20 bin lira aralığında aylık ödeme çıkarılacak. TOKİ konutlarında olduğu gibi her yıl taksitler memur maaşlarına gelen zam oranında artış yaşayabilir. Ancak TOKİ bu artışı memur maaşı zam oranının altında belirlemeye gayret gösteriyor.

İLK EVİM KONUT KAMPANYASINDA VADE SAYISI NE KADAR OLACAK?

İlk Evim kampanyası kapsamında sunulacak kredinin vadesi de merak edilen konular arasında. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) daha önce ikinci ev alımlarında kredi kullanımını sınırlandırması, yeni kampanyanın ilk kez ev alacaklara odaklanacağını gösteriyor. Böylece yatırım için alanlara değil, oturmak için ilk evini alanlara dönük bir kampanya yapılmış olacak.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, piyasadaki beklentiler kredinin vadesinin 15 yıla (180 ay) kadar uzayabileceği yönünde. Faiz oranının ise yüzde 1.20 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu koşullar, uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olmayı kolaylaştıracak.




İLK EVİM KONUT FİNANSMANI BAŞVURU ŞARTLARI


Henüz resmi başvuru kılavuzu yayımlanmamış olsa da, kampanya kapsamında bazı temel kriterlerin belirginleştiği tahmin ediliyor:

İlk kez ev sahibi olacaklar başvuru yapabilecek.

%1,20 oranında düşük faizli kredi kullanılabilecek.

15 yıl (180 ay) vade seçeneği sunulacak.

Dar ve orta gelir grubuna yönelik bir kampanya olacak.





ÖRNEK HESAPLAMA


Kredi türü: Konut kredisi

Kredi tutarı: 2.000.000 TL

Kredi vadesi: 180 ay

Faiz oranı: 1.20

2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:

Aylık Taksit: 27.174,45 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL



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