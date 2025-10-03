İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlk evim 1,20 faizli konut kredisi nden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir.

Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.