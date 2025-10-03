Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut kampanyasının müjdesini verdi. İlk evim konut kampanyası ile düşük oranlı konut kredisi başvuruları, Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Bu kampanyalar, devlet destekleriyle daha uygun koşullarda konut sahibi olmayı hedefliyor. 1.20 oranı ile sunulacak olan ilk evim kredisi uygun oranlarda konut kredisi çekmek isteyenler için bir seçenek oluşturması bekleniyor. İlk ev kampanyası başvuru şartları arasında genellikle düzenli bir gelir belgesi, kredi notu ve konutun belirli standartlara uygun olması gibi kriterlerin olması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut kampanyasının müjdesini verdi. Kurum, “81 ili kapsayan, bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız.” diyerek detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacağı açıklamıştı. Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde birinci konut edinimine destek verileceğini, sosyal konut üretimine yönelik politikalar yürütüleceğini dile getirmişti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde satılık ve kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.
Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek 1.20 düşük faizli konut kredisi İlk Evim Kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlk evim 1,20 faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir.
Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE NE KADAR OLACAK?
Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor.
İlk kez ev alacaklar düşük 1,20 faizli konut kredisi konut kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.
İLK EVİM KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?
Ev alma kredisi için yalnızca ilk kez ev sahibi olacak insanlar başvurabilecek, halihazırda evi bulunan veya daha önceden ev sahibi olmuş insanlar ilk evim kredisi başvurusu yapamayacak. Kampanyaya ait konut kredi faiz oranları %1,20 seviyelerinde olacak.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİ KAMPANYASI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:
"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.
İlk Evim projesinde takvimi belli oldu mu?
Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yeni takvimi belli oldu. İlk etapta hayata geçirilmesi planlanan 250 bin sosyal konutun bir kısmının ihaleleri yapılmıştı ancak 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinden sonra deprem bölgesine ağırlık verilmesi sebebiyle inşa çalışmaları ötelenmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılının 6’ncı ayına kadar adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi olarak belirlenen sosyal konutların tamamının ihalelerini yapmayı planlıyor. İhalelerin ardından inşa süreci hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek. Projeyle sosyal konut sayısı 2 milyona, oturan sayısı ise 10 milyonun üzerine çıkarılacak. Bakanlık yeni sosyal konut projeleri üzerinde de çalışıyor.
İlk evim projesinde konutlar hangi illerde yapılacak?
İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut yapılacak. Konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yapılarak kontenjanlar belirlendi.
İlk evim kampanyasında emekli, şehit yakınlarına, gazilere ve gençlere ne kadar kontenjan ayrıldı?
Buna göre, şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konutluk, engelli vatandaşlara, yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konutluk, emekli vatandaşlara ise yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konutluk kontenjan ayrıldı. Projede ilk defa gençler için de özel bir kontenjan oluşturuldu. Projedeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 bin adeti de gençlere tahsis edildi.
İlk Evim konutların fiyatı ne kadar?
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konutların fiyatı maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlendi. 13 Eylül 2022'de açıklanan projede 2 artı 1 konutların fiyatı 608 bin lira olarak paylaşılmıştı. 3 artı bir konutların fiyatı ise 850 bin lira olarak duyurulmuştu. Sosyal konutların fiyatına ilişkin güncel tutar henüz açıklanmadı. Yatay mimari esasıyla, depreme dayanaklı şekilde inşa edilecek sosyal konut projeleri, zemin artı 4 veya zemin artı 5 kat yüksekliğinde olacak. Projeler, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçirilecek.