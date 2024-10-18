Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?

Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydı zorunludur ve bu işlem için bir ücret ödenmektedir. IMEI kayıt ücreti, 2024’te yeni oranlarla güncellendi. Yurt dışından getirilen telefonlar için 2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar sorusu sıkça araştırılmaktadır. IMEI kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılmakta olup, belirtilen ücreti ödedikten sonra telefonunuzun Türkiye'deki mobil ağlarda kullanımı sağlanmaktadır. Peki 2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Cep telefonu kayıt harcı ne kadar?

1 /11 Yurt dışından getirilen telefonlarından IMEI kaydı yaptırılması gerekir. IMEI kaydı yapılmamış telefonlar, Türkiye'deki operatörlerde kullanılamaz ve belirli bir süre sonra iletişim ağlarından çıkarılır. IMEI kaydı bir pasaportla yalnızca iki yılda bir defa yapılabilir. Peki IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Harçlar nereye yatırılacak? İşte 2025 yılı IMEI kayıt ücreti ile ilgili bilgiler...

2 /11 IMEI ücretleri 2025 ne kadar olacak? Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 2024 yılında 31 bin 692 lira olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranının uzmanlara göre yüzde 45 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre 2024 yılında 31 bin 692 lira olan IMEI kayıt ücretinin 2025 yılında 44-45 bin lira seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

3 /11 IMEI telefon kaydı nasıl yapılır? Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor.

4 /11 Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması gerekmektedir. İşte adım adım IMEI telefon kaydı süreci:

5 /11 1. e-Devlet Girişi: Öncelikle, IMEI kaydı yapmak için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekir. Bunun için e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

6 /11 2. Harç Ücretini Ödeme: IMEI kaydı için belirlenen harç ücretini ödemeniz gerekmektedir.

7 /11 3. IMEI Kayıt Başvurusu: Harç ödemesini tamamladıktan sonra, e-Devlet üzerinden "BTK IMEI Kaydet" hizmetine erişebilirsiniz.

8 /11 Bu bölümde gerekli kişisel bilgilerinizi ve cihazınızın IMEI numarasını doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir.

9 /11 4. IMEI Kayıt Başvurunun Tamamlanması: Tüm bilgileri girdikten ve doğruladıktan sonra başvurunuzu tamamlayın. Başvuru işlemi başarıyla sonuçlandıktan sonra telefonunuz yasal olarak Türkiye'deki operatörlerde kullanılabilir hale gelecektir.

10 /11 E-devlet kapısı üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) Abone Kayıt Merkezlerine başvurabilir. E DEVLET IMEI KAYDI İÇİN TIKLAYIN