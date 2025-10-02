Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde 3.500 sözleşmeli personel alımı sürecini sürdürüyor. Alım kapsamında infaz koruma memuru (İKM), zabıt katibi, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı ve hizmetli gibi pozisyonlar yer alıyor; en büyük kontenjan 3.172 İKM kadrosu için ayrıldı. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar, başvuru sonuçlarını e-Devlet veya resmi sitelerden sorguluyor. CTE personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Peki Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM sonucu asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 3.500 sözleşmeli personel alımı kapsamında adaylar, özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) pozisyonuna dair sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adalet Bakanlığı, 3.500 kişilik sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul etti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) kadrosunda yer alacak İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alımı da bu kapsamda gerçekleştirilecek. İKM başvurusunda bulunan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sık sık kontrol ediyor. Peki, CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman duyurulacak, sözleşmeli personel alımı sınavı ne vakit yapılacak?
Adalet Bakanlığı’nın 3.500 personel alımı için başvurularını 15 Ağustos 2025’te tamamlayan on binlerce aday, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Başvuru sürecinin üzerinden haftalar geçmiş olmasına rağmen, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesindeki infaz koruma memuru (İKM) ve diğer kadrolar için sonuçlar henüz ilan edilmedi.
ADALET BAKANLIĞI CTE İKM PERSONEL ALIMI SONUÇ TARİHİ
Ceza ve Tevkifevleri tarafından yapılacak 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) pozisyonları için başvurular 1-15 Ağustos arasında alındı.
Bugün Adalet Bakanlığından sonuç tarihi paylaşımı yapılmadı. Beklentiler 6-10 Ekim tarihinde sonuçların açıklanacağı yönünde. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Değerlendirme ardından başvuranlar arasından adaylar boy-kilo ölçümüne çağırılacak. Bu aşamayı da atlatan katılımcılar sözlü sınava dahil olacak.
1500 zabıt katibi alımı için uygulamalı sınavlar 13 Eylül'de yapıldı, sonuçlar 22 Eylül'de açıklandı.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için uygulama 27 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Başarılı olan adayların sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden paylaşılacak.
Sözleşmeli Destek personeli (Hizmetli) alımında; 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim türlerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin sorgulama ekranı ise 29 Eylül'de yayımlandı.