Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 3.500 sözleşmeli personel alımı kapsamında adaylar, özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) pozisyonuna dair sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adalet Bakanlığı, 3.500 kişilik sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul etti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) kadrosunda yer alacak İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alımı da bu kapsamda gerçekleştirilecek. İKM başvurusunda bulunan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sık sık kontrol ediyor. Peki, CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman duyurulacak, sözleşmeli personel alımı sınavı ne vakit yapılacak?