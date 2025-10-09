Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram ne zaman düzelecek? 9 Ekim 2025 erişim sorunu

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram ne zaman düzelecek? 9 Ekim 2025 erişim sorunu

15:389/10/2025, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber

Instagram çökme sorunu gündemdeki yerini aldı. 9 Ekim Perşembe günü Instagram kullanıcıları, uygulamaya erişim ve güncelleme sorunlarıyla karşılaştıklarında platformun genel durumu hakkında bilgi aramaya başladı. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?


Instagram hata tespit raporu 24 saatlik verilere göre büyük bir aksama kaydı yapılmadı. Kullanıcıların yaşadığı giriş sorunu anlık sorun olarak karşımıza çıkıyor. Instagram çökme sorununa dar resmi bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU


9 Ekim 2025 Perşembe günü Instagram'a erişim sorunu yaşayan vatandaşlar sorunun ne zaman çözüleceğini sorguluyor. Şu an için Instagram tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Hata tespit raporlarında da büyük bir soruna rastlanmadı. Bazı durumlarda yaşanan erişim problemleri, bölgesel internet yoğunluğu, DNS ayarları veya cihaz önbelleği gibi kullanıcı kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklanabilir. Özellikle büyük şehirlerdeki veri trafiği yoğunluğu, kısa süreli bağlantı kesintilerine yol açabiliyor.

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Instagram teknik ekipleri ise soruna hızlı müdahale ederek problemi kısa sürede çözdü.

#instagram
#ınstagram
#ınstagram erişim sorunu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ahmed Saadat kimdir?