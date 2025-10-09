Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram ne zaman düzelecek? 9 Ekim 2025 erişim sorunu

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU





9 Ekim 2025 Perşembe günü Instagram'a erişim sorunu yaşayan vatandaşlar sorunun ne zaman çözüleceğini sorguluyor. Şu an için Instagram tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Hata tespit raporlarında da büyük bir soruna rastlanmadı. Bazı durumlarda yaşanan erişim problemleri, bölgesel internet yoğunluğu, DNS ayarları veya cihaz önbelleği gibi kullanıcı kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklanabilir. Özellikle büyük şehirlerdeki veri trafiği yoğunluğu, kısa süreli bağlantı kesintilerine yol açabiliyor.