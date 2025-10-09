Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram ne zaman düzelecek? 9 Ekim 2025 erişim sorunu

Instagram çökme sorunu gündemdeki yerini aldı. 9 Ekim Perşembe günü Instagram kullanıcıları, uygulamaya erişim ve güncelleme sorunlarıyla karşılaştıklarında platformun genel durumu hakkında bilgi aramaya başladı. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram hata tespit raporu 24 saatlik verilere göre büyük bir aksama kaydı yapılmadı. Kullanıcıların yaşadığı giriş sorunu anlık sorun olarak karşımıza çıkıyor. Instagram çökme sorununa dar resmi bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU
9 Ekim 2025 Perşembe günü Instagram'a erişim sorunu yaşayan vatandaşlar sorunun ne zaman çözüleceğini sorguluyor. Şu an için Instagram tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Hata tespit raporlarında da büyük bir soruna rastlanmadı. Bazı durumlarda yaşanan erişim problemleri, bölgesel internet yoğunluğu, DNS ayarları veya cihaz önbelleği gibi kullanıcı kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklanabilir. Özellikle büyük şehirlerdeki veri trafiği yoğunluğu, kısa süreli bağlantı kesintilerine yol açabiliyor.
INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?
Instagram teknik ekipleri ise soruna hızlı müdahale ederek problemi kısa sürede çözdü.