Meta'nın popüler sosyal medya platformu Instagram, içerik üreticilerine yönelik yeni bir video düzenleme uygulaması olan "Edits"i duyurdu. Bu hamle, TikTok ve ByteDance'e ait uygulamaların geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde stratejik bir adım olarak görülüyor. Peki Edits özelliği ne sunuyor?
Instagram, Meta çatısı altında, yeni video düzenleme uygulaması Edits'i duyurdu. Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin açıklamasına göre, Edits, CapCut'a rakip olarak geliştirildi ve TikTok ile birlikte çevrimdışı olan CapCut'un yerini almayı hedefliyor.
Instagram Edits uygulaması nedir?
Edits, kullanıcılara kapsamlı bir araç seti sunuyor. Bu araçlar arasında ilham almak için özel bir sekme, fikirlerinizi takip edebileceğiniz bir bölüm, daha yüksek kaliteli bir kamera, çeşitli düzenleme özellikleri, arkadaşlarınız ve diğer içerik oluşturucularla taslakları paylaşma imkânı ve performans analizleri yer alıyor.
Instagram Edits uygulaması ne zaman kullanılacak?
Instagram Edits uygulama, 13 Mart 2025 tarihinde iOS App Store'da kullanıma sunulacak.
Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, geliştirilen yeni uygulamayı tanıttı. Mosseri, paylaşımında, "Şu anda dünyada pek çok şey oluyor ama ne olursa olsun, sadece Instagram değil, tüm platformlar için video hazırlayan sizlere en ilgi çekici araçları oluşturmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Mosseri, Edits'in CapCut'tan farklı olarak daha geniş bir yaratıcı araç yelpazesine sahip olacağını ve muhtemelen daha küçük bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini belirtti. Bu hamle, TikTok ve ByteDance'e ait uygulamaların geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde stratejik bir adım olarak görülüyor. Mosseri, içerik oluşturuculara en iyi araçları sunmanın Instagram'ın görevi olduğunu vurguladı.