"Instagram'a ne oldu, çöktü mü? Instagram neden açılmıyor son dakika?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mart 2025 sabah saatlerinden itibaren Instagram ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yapmakta güçlük çekerken, özellikle "akış yenilenemiyor" hatası aldıklarını bildiriyor. Sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, platformlara erişimin ne zaman normale döneceği merak ediliyor.