"Instagram'a ne oldu, çöktü mü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Instagram'da 19 Mart 2025'ten bu yana yaşanan erişim sorunu, 20 Mart itibarıyla hala devam ediyor. Kullanıcılar, platforma giriş yapmakta zorluk çekerken, "Instagram çöktü mü?", "Ne zaman düzelecek?" gibi sorular gündemde. Erişim sıkıntısının nedeni ve süresiyle ilgili resmi bir açıklama beklenirken, sosyal medya kullanıcıları alternatif platformlara yöneliyor.
"Instagram'a ne oldu, çöktü mü? Instagram neden açılmıyor son dakika?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mart 2025 sabah saatlerinden itibaren Instagram ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yapmakta güçlük çekerken, özellikle "akış yenilenemiyor" hatası aldıklarını bildiriyor. Sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, platformlara erişimin ne zaman normale döneceği merak ediliyor.
INSTAGRAM AÇILDI MI, SORUN GİDERİLDİ Mİ?
Instagram'da erişim ve akış yenileme sorun bildirimleri geçtiğimiz akşam saatlerinden itibaren kademeli olarak düşüşe geçti. Gece yarısı saat 03.00'te tamamen sıfırlanan bildirimler devam etmekle birlikte genel olarak Instagram akış yenileme ve erişim sorunu bugün itibarıyla devam etmiyor. Kullanıcılar lokal bazda ve cihaz kaynaklı sorunlar dışında Instagram akışını yenileyip paylaşım yapabiliyor.
INSTAGRAM KAPATILDI MI, ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da son 24 saatte kaydedilen güncel verilere göre geçtiğimiz gün saat 06.00'dan itibaren Instagram'da geniş çaplı sorun yaşadı.
Yaşanan sorunun kapatılması veya erişim engeli getirilmesi gibi bir nedenden mi meydana geldiği merak edildi. Ancak Instagram için erişim engeli ve kapama kararı bulunmuyor. Yaşanan aksaklıkların bant daraltma işlemi nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.
SOSYAL MEDYA NE ZAMAN DÜZELECEK?
Kullanıcılar Instagram, WhatsApp, Facebook ne zaman düzelecek? sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.
Sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.