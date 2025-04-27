Bursluluk sınav maratonu sona erdi. Saat 10.00’da başlayan ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı’ başarıyla tamamlandı. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılacak olan öğrencilerin tamamına burs imkânı sağlanacak. Peki, bursluluk parası ne kadar, ne zaman yatacak? 2025 İOKBS burs ücreti ne kadar?
2025 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı"nın (İOKBS) sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı', 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti. Sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025'te 'www.meb.gov.tr' internet adresinde ilan edilecek."
2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?
Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor. MEB İOKBS bursluluk ücreti temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra başlayacak.
Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.
2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2024 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.