Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılı sınav uygulama takvimi yayınlandı. Takvime kapsamında İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihine de yer verildi. Buna göre, İOKBS 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Peki MEB bursluluk sınav başvurusu ne zaman alınacak, kimler başvuracak, şartlar neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 yılı sınav uygulama takvimini duyurdu. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan takvime göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi netleşti. Peki İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman alınacak?
İOKBS 2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
İOKBS bursluluk sınavı için başvuruların ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Bu senenin başvuru takvimi yayınlanacak kılavuz ile birlikte açıklanacak. Geçtiğimiz dönem 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan sınav için başvurular 10 Şubat 2025 - 03 Mart 2025 tarihleri aralığında alınmıştı.
İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
Bursluluk Sınavı 2026 yılı şartları da yayınlanacak kılavuz kapsamında güncellenecek. Geçtiğimiz dönem aranan şartlar şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Gelir sınırı yeni yılda güncellenecek ve kılavuz kapsamında yer alacaktır.
İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.