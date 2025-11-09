BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İOKBS bursluluk sınavı için başvuruların ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Bu senenin başvuru takvimi yayınlanacak kılavuz ile birlikte açıklanacak. Geçtiğimiz dönem 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan sınav için başvurular 10 Şubat 2025 - 03 Mart 2025 tarihleri aralığında alınmıştı.