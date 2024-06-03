iOS 18'i Hangi Cihazlar Alacak:

iOS 18'in iPhone 6s ve daha yeni modeller, iPad Air 2 ve daha yeni modeller, iPad Mini 4 ve daha yeni modeller ve iPod touch (7. nesil) dahil olmak üzere geniş bir yelpazede Apple cihazlarında kullanılabilir olması bekleniyor.