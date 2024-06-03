Teknoloji devi Apple, yeni güncellemesi iOS 18’in özelliklerini açıklama için gün sayıyor. iOS 18 henüz piyasaya sürülmedi. iOS 18’in piyasaya çıkacak olmasıyla güncelleme alacak telefonlar da netlik kazanmakta. Apple’ın merakla beklenen WWDC24 etkinliği öncesinde, iOS 18 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri hakkında daha fazla detay ortaya çıktı. Peki iOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak? İşte güncelleme hakkında tüm bilinenler.
iOS 18, yapay zeka ve özelleştirme odaklı önemli güncellemeler sunan büyük bir güncelleme gibi görünüyor. Apple, 10 Haziran 2024'te düzenlenecek WWDC etkinliğinde iOS 18'i tanıtmayı planlıyor. iOS 18, birçoğu yapay zekayı entegre etmeye ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanan birçok yeni özellik getirecek şekilde ayarlandı. Önemli noktalar şunları içerir:
iOS 18 özellikleri neler olacak?
Yapay Zeka Entegrasyonu: Apple, çeşitli uygulamalardaki yapay zeka yeteneklerini önemli ölçüde geliştiriyor. Siri, kullanıcı komutlarını daha iyi anlamak ve bunlara yanıt vermek için geniş dil modellerinden yararlanarak daha akıllı hale gelecek. Mesajlar uygulaması ayrıca cümleleri otomatik tamamlama ve soruları yanıtlama (AppleInsider) (9to5Mac) gibi özellikler için yapay zekayı da içerecek.
Geliştirilmiş Siri: Yapay zeka iyileştirmeleri sayesinde Siri, karmaşık soruları daha iyi anlayabilecek ve yanıtlayabilecek hale gelecek.
Üretken Yapay Zeka: iOS 18, Mesajlar'da otomatik cümle tamamlama gibi özelliklere ve Safari, Kısayollar, Apple Müzik, Sağlık ve Keynote gibi uygulamalara yapay zeka odaklı geliştirmelere olanak tanıyacak.
Özelleştirme Seçenekleri:
Yeniden Tasarlanmış Ayarlar: Ayarlar uygulaması, daha temiz ve düzenli bir görünüm sunan yeni bir tasarımla elden geçirilecek.
Kişiselleştirilmiş Ana Ekran: Ana Ekran daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olacak, böylece kullanıcılar uygulamaları ve widget'ları kendi tercihlerine göre düzenleyebilecekler.
Kontrol Merkezi Güncellemeleri: Kontrol Merkezi de yeni bir tasarıma sahip olacak ve daha fazla işlevsellik sunacak.
Bunlar, iOS 18'de beklenen yeni özelliklerden sadece birkaçı. Apple, WWDC etkinliğinde işletim sistemiyle ilgili daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor.
iOS 18'i Hangi Cihazlar Alacak:
iOS 18'in iPhone 6s ve daha yeni modeller, iPad Air 2 ve daha yeni modeller, iPad Mini 4 ve daha yeni modeller ve iPod touch (7. nesil) dahil olmak üzere geniş bir yelpazede Apple cihazlarında kullanılabilir olması bekleniyor.
iOS 18 hangi telefonlara gelecek? Özetle iOS 18'in, iPhone XR ve iPhone XS kadar eski modeller de dahil olmak üzere iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone'larla uyumlu olması bekleniyor.
iOS 18 Ne Zaman Çıkacak?
iOS 18'in Eylül 2024'te yeni iPhone modellerinin lansmanıyla birlikte yayınlanması bekleniyor. Geliştiriciler, WWDC'den sonra beta sürümlerine erişebilecekler.