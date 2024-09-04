iOS 18 ile gelen Akıllı Silme özelliği, cihazınızın depolama alanını düzenlemenizi otomatikleştiriyor. Yapay zeka destekli bu özellik, hangi uygulamaları ne sıklıkla kullandığınızı, hangi mesajları sakladığınızı ve hangi dosyaların eski olduğunu analiz ederek, güvenle silebileceğiniz öğeleri belirliyor. Böylece, siz manuel olarak dosya silmekle uğraşırken, cihazınız arka planda optimize edilerek daha hızlı ve daha sorunsuz çalışmaya devam ediyor.