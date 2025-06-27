iOS 26 ne zaman yayınlanacak, hangi iphone modelleri güncelleme alacak?

iOS 26'nın odaklandığı alanların başında daha kişiselleştirilebilir bir arayüz, gelişmiş bildirim yönetimi ve yapay zekâ destekli özellikler geliyor. Özellikle Siri'nin çok daha akıllı hale getirilmesi, uygulamalar arasında daha sezgisel geçişler yapılabilmesi ve kullanıcı gizliliğinin daha güçlü korunması gibi yenilikler, iOS 26 ile birlikte iPhone deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yeni işletim sistemi, Apple'ın dijital yaşam vizyonunu yansıtan önemli adımlardan biri olarak görülüyor.







