iOS 26 ne zaman yayınlanacak, hangi iphone modelleri güncelleme alacak?

Apple kullanıcılarının heyecanla beklediği iOS 26 güncellemesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. iPhone sahipleri, yeni işletim sisteminin hem çıkış tarihini hem de hangi cihazlara geleceğini merak ediyor. İşte güncelleme takvimi ve uyumlu modeller…
iOS 26'nın odaklandığı alanların başında daha kişiselleştirilebilir bir arayüz, gelişmiş bildirim yönetimi ve yapay zekâ destekli özellikler geliyor. Özellikle Siri'nin çok daha akıllı hale getirilmesi, uygulamalar arasında daha sezgisel geçişler yapılabilmesi ve kullanıcı gizliliğinin daha güçlü korunması gibi yenilikler, iOS 26 ile birlikte iPhone deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yeni işletim sistemi, Apple'ın dijital yaşam vizyonunu yansıtan önemli adımlardan biri olarak görülüyor.
iOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, her yıl olduğu gibi iOS’un yeni sürümünü sonbahar aylarında kullanıma sunacak. Takvime göre:
Geliştirici Beta: Haziran 2025’teki WWDC etkinliğiyle birlikte yayınlandı.
Açık Beta Sürümü: Temmuz 2025 itibarıyla Apple Beta Programı üzerinden indirilebilir olacak.
Final Sürüm: Eylül 2025’te yeni iPhone modelleriyle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.
iOS 26 HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?
Apple, genellikle 5 ila 6 yıl öncesine kadar üretilmiş iPhone modellerine güncelleme desteği sunuyor. Bu kapsamda iOS 26’nın destekleyeceği iPhone modelleri şöyle sıralanıyor:
iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN MODELLER:
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
iPhone SE (3. nesil, 2022)
GÜNCELLEME ALMASI ŞÜPHELİ OLAN VEYA DIŞINDA KALAN MODELLER:
iPhone SE (2. nesil, 2020) – destek alabilir ancak sınırda
iPhone 11 Serisi – bazı modeller destek dışında kalabilir
iPhone XR, XS, XS Max – yüksek ihtimalle destek dışı
iPhone SE (1. nesil) ve daha eski modeller – kesinlikle destek dışı
Apple, güncellemeye dair kesin destek listesini resmi tanıtım sırasında açıklayacak.