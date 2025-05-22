iPhone’larda “servis yok” hatası neden olur, nasıl çözülür? İşte tüm yöntemleri

Apple kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı sinir bozucu sorunlardan biri de “Servis Yok” hatasıdır. Bu hata, cihazın hücresel ağa bağlanamamasına neden olur ve dışarıda olduğunuzda iletişimi neredeyse imkânsız hâle getirir. Arama yapamamak, mesaj gönderememek ve mobil veri kullanamamak gibi birçok sorunu beraberinde getirir. Peki bu hata neden olur? iPhone’da “Servis Yok” hatası nasıl giderilir?