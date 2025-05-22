iPhone’larda “servis yok” hatası neden olur, nasıl çözülür? İşte tüm yöntemleri

Apple kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı sinir bozucu sorunlardan biri de “Servis Yok” hatasıdır. Peki, iPhone telefonlarda “Servis Yok” hatası nasıl çözülür? İnternete bağlanamama sorunu nasıl çözülür?
Apple kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı sinir bozucu sorunlardan biri de “Servis Yok” hatasıdır. Bu hata, cihazın hücresel ağa bağlanamamasına neden olur ve dışarıda olduğunuzda iletişimi neredeyse imkânsız hâle getirir. Arama yapamamak, mesaj gönderememek ve mobil veri kullanamamak gibi birçok sorunu beraberinde getirir. Peki bu hata neden olur? iPhone’da “Servis Yok” hatası nasıl giderilir?
IPHONE’DA “SERVİS YOK” HATASI NEDEN GÖRÜLÜR?
“Servis Yok” hatası çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bunlar hem yazılım hem de donanım temelli olabilir. İşte başlıca nedenler:
- Uçak modunun açık olması
- Operatör kaynaklı kapsama sorunları
- SIM kartın arızalı ya da doğru yerleştirilmemiş olması
- Yazılım güncellemesinin eksik veya hatalı yapılması
- iPhone donanımında yaşanan sorunlar
Bu nedenlerin her biri için ayrı bir çözüm yolu bulunuyor. Aşağıdaki yöntemleri sırasıyla uygulayarak sorunu çözebilirsiniz.
IPHONE “SERVİS YOK” HATASI NASIL GİDERİLİR?
1) UÇAK MODUNUN KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Uçak modu açık kaldığında telefonunuz hücresel ağı kapatır. Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak kontrol merkezini açın ve Uçak Modunu kapalı konuma getirin. 10 saniye bekledikten sonra tekrar ağı kontrol edin.
2) KAPSAMA ALANI DIŞINDA OLMADIĞINIZI KONTROL EDİN
Eğer bulunduğunuz bölgede operatörünüzün kapsama alanı yoksa, “Servis Yok” hatası almanız normaldir. Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom fark etmeksizin operatörünüzün destek hattını arayarak bölgenin durumunu öğrenebilirsiniz. Daha güçlü sinyal olan bir konuma geçtiğinizde bağlantı sağlanacaktır.
3) YAZILIM VE OPERATÖR GÜNCELLEMESİNİ KONTROL EDİN
Cihazınızın işletim sistemi ve operatör ayarlarının güncel olmaması bu hataya yol açabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek güncellemeleri kontrol edin:
Ayarlar > Genel > Hakkında kısmından operatör güncellemelerini kontrol edin.
Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yoluyla sistem güncellemesi varsa yükleyin.
4) TELEFONUNUZU YENİDEN BAŞLATIN
Küçük yazılım hataları, cihazı kapatıp açarak giderilebilir. iPhone’unuzu yeniden başlatmak için:
Güç tuşu + Ses açma tuşuna basılı tutun.
“Kapat” sürgüsünü sağa kaydırın.
30 saniye sonra tekrar güç tuşuna basarak cihazı açın.
5) SIM KARTINIZI ÇIKARIN VE TEKRAR TAKIN
SIM kartın doğru oturmamış olması ya da fiziksel bir arıza, bu hataya neden olabilir.
- iPhone’unuzu kapatın.
- SIM kart yuvasını açın ve kartı dikkatlice çıkarın.
- Kartta kir, çizik veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Kartı tekrar takın ve cihazı açın.
- Farklı bir SIM kartla deneyerek hatanın karttan mı yoksa cihazdan mı kaynaklandığını anlayabilirsiniz.
6) AĞ AYARLARINI SIFIRLAYIN
Ağ yapılandırmasında bir sorun varsa iPhone’unuz ağa bağlanamayabilir. Aşağıdaki adımları takip ederek ağ ayarlarını sıfırlayabilirsiniz:
• Ayarlar > Genel > iPhone’u Aktar veya Sıfırla > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla
Bu işlem yalnızca ağ ayarlarını sıfırlar; fotoğraf, mesaj gibi kişisel verilerinize zarar vermez.
7) SERVİSE BAŞVURUN
Yukarıdaki tüm yöntemleri denemenize rağmen hâlâ “Servis Yok” hatası alıyorsanız, sorun donanım kaynaklı olabilir. Apple yetkili servisinden teknik destek alarak detaylı kontrol yapılmasını sağlayabilirsiniz.
SERVİS YOKKEN BİLE ARAMA YAPMANIN YOLU
iPhone’un “Wi-Fi ile Arama” özelliği sayesinde hücresel bağlantı olmadan da arama yapabilirsiniz. Bunun için:
- Ayarlar > Hücresel > Wi-Fi ile Arama bölümüne girin.
- Bu özelliği aktif hâle getirin.
Wi-Fi bağlantınız olduğu sürece “Servis Yok” uyarısı çıksa bile arama yapabilirsiniz.