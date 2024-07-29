İş imkanı en yüksek olan bölümler belli oldu: TÜİK rakamları paylaştı! 4 yıllık lisans bölümleri...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. Gelecekte iş hayatlarını etkileyecek bu önemli tercih için öğrenciler ve veliler sık sık meslekler üzerinde sorgulamalarını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üniversite tercihleri öncesinde "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023" raporunu yayımladı. Peki, Türkiye'de en yüksek istihdam oranına sahip olan ve en çok kazandıran bölümler hangileri?

1 / 8 YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı, öğrencileri tercih heyecanı sardı. Peki Türkiye'de en yüksek istihdam oranına sahip ve en çok para kazandıran bölümler hangisi? İşte TÜİK tarafından gelen açıklamanın detayları...

2 / 8 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üniversite tercihleri öncesi "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023" haber bültenini yayımladı. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96,2), tıp (yüzde 95,3), dil ve konuşma terapisi (yüzde 93,9), elektrik öğretmenliği (yüzde 93,2) ve ebelik (yüzde 92,4).



3 / 8 İstihdamı rahat 4 yıllık lisans bölümleri için İlk 10 şöyle

4 / 8 Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği.

5 / 8 TÜİK, en yüksek maaşa sahip lisans bölümü mezunlarını şöyle sıralıyor

6 / 8 Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,3 ay), tıp (4,2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay), eczacılık (5,5 ay) ile ebelik (7,3 ay).