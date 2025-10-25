İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ekim ayında başlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci devam ediyor. İŞKUR Gençlik Programı'na bu yıl da pek çok öğrenci katılım sağladı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler hangileri? İşte detaylar.
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları üniversiteler tarafından duyuruluyor. Kura çekimi sonrası noter huzurunda isim listesi tek tek açıklanıyor. Türkiye'de gençlerin eğitim süreçlerini destekleyerek iş dünyasına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklanan üniversiteler belli oldu. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları görüntüleme nasıl yapılır?
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları kura yöntemiyle belirleniyor. Üniversiteler, kendi akademik takvimleri doğrultusunda kura çekimlerini sürdürüyor.
Bazı üniversitelerde ise başvuru süreci devam ediyor. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını ilgili üniversitenin akademik takvimi üzerinden takip edebilirler.
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler şu şekilde;
Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları
Ankara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları
Çankırı Karatekin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları
Alaaddin Keykubat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları
Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları için tıklayın
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.
İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu.
Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Katılımcıların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor.