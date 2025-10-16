İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversiteleriyle yapılan iş birlikleri kapsamında yürütülen ve gençlerin kamu hizmetlerinde aktif rol almasını hedefleyen bir istihdam destek projesidir. Program; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim fırsatı sunar. Katılımcılar haftada en fazla 3 gün, günlük 7,5 saati geçmeyecek şekilde çalışabilmekte ve bu süre zarfında belirli bir ücretle desteklenmektedir. Peki, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere ne kadar maaş ödeniyor?
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman ve başvurular nasıl yapılıyor?
Program kapsamında öğrenciler, üniversitelerinin belirlediği dönemlerde kısa süreli çalışma ve eğitim faaliyetlerine katılabiliyor. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Her üniversitenin başvuru takvimi farklılık gösterdiği için adayların, İŞKUR e-Şube veya üniversitelerinin kariyer merkezleri aracılığıyla duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
İŞKUR Gençlik Programı, hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de mezuniyet öncesi iş dünyasına adaptasyon sürecini destekliyor. Başvuru koşulları ve ilan listeleri, İŞKUR’un "Gençlik Programı" sayfasında yer alıyor.
İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne kadar?
Haftada azami 3 güne kadar günlük 7.5 saat olarak uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.
İŞKUR Gençlik Programı nedir?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi,
Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi,
Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.
İŞKUR Gençlik Programı Katılım Şartları Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı olmak (Başvuru yapmak için bireysel üye olarak giriş yapılması gerekmektedir. Bireysel üye olmayanlar; https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx internet adresinden üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt yaptırmalıdır.)
Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak, kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak).
Hane gelir şartını sağlamak
(Hane gelirinin tespitinde, öğrencinin birincil veya ikincil ikametgâhı; yurtlar ve benzeri toplu yaşam alanları ise; ilgili öğrenci adayı, gelir testinden muaf olacaktır. İkametgâhı yurtlar olan öğrenciler ile taahhütname imzalanmayacaktır.
Öğrenci adayı, ailesi ile birlikte yaşıyor ise; (ikametgâhı konut adresi olanlar), ailenin hane geliri, gelir testi hesabına dâhil edilmektedir. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için; öğrencinin barındığı hanede en yakın döneme ait hane gelirinin aylık toplamı, net asgari ücret tutarının 3 katını (66.314,01 TL) geçmemesi gerekmektedir.)
İŞKUR Gençlik Programı esasları nelerdir? Programda sunulan haklar nelerdir?
İŞKUR Gençlik Programı hangi alanlarda uygulanabilir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme faaliyetlerinin desteklenmesi
2. Geri dönüşüm, atık yönetimi ve sıfır atık projelerinin desteklenmesi
3. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
4. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi
5. Su tasarrufu ve yağmur suyu hasadı projelerinin desteklenmesi
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Engelsiz kampüs uygulamalarının desteklenmesi
2. Kampüs güvenlik ve acil durum sistemlerinin desteklenmesi
3. Kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
1. Spor ve rekreasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
2. Kültür-sanat etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi
3. Öğrenci kulüp ve topluluk faaliyetlerinin desteklenmesi
4. Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi
5. Uluslararası öğrenci entegrasyon programlarının desteklenmesi
ç) Akademik ve İdari Destek Faaliyetleri;
1. Kütüphane ve Dokümantasyon Faaliyetleri;
a) Dijital arşivleme ve kataloglama çalışmalarının desteklenmesi
b) Kullanıcı hizmetleri ve danışma faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Kütüphane etkinliklerinin organizasyonunun desteklenmesi
2. Laboratuvar ve Araştırma Faaliyetleri;
a) Deney ve araştırma projelerinin desteklenmesi
b) Laboratuvar güvenliği ve kalite sistemlerinin desteklenmesi
c) Araştırma veri yönetimi ve dokümantasyonunun desteklenmesi
3. İdari Birim Faaliyetleri;
a) Öğrenci işleri süreçlerinin desteklenmesi
b) Kariyer merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Mezun ilişkileri faaliyetlerinin desteklenmesi
ç) Kalite güvence sistemlerinin desteklenmesi
d) Toplumsal Hizmet ve İş Birliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Toplum sağlığı ve rehberlik faaliyetlerinin desteklenmesi
2. Kampüs içi iş birliği projelerinin desteklenmesi
3. Sosyal inovasyon ve girişimcilik projelerinin desteklenmesi
4. Yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin desteklenmesi
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Akran Danışmanlığı Faaliyetleri;
a) Akademik danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Yeni öğrenci oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Çalışma grupları organizasyonunun desteklenmesi
2. Uluslararası Öğrenci Entegrasyon Faaliyetleri;
a) Kültürel oryantasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Dil pratiği gruplarının desteklenmesi
c) Kültürlerarası etkinliklerin desteklenmesi
3. Kariyer Gelişim Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
a) Öz geçmiş hazırlama ve mülakat hazırlık desteği faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Staj ve iş başvuru süreç danışmanlığının desteklenmesi
c) Kariyer planlama rehberliğinin desteklenmesi
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Dijital İçerik Geliştirme;
a) E-öğrenme materyalleri hazırlama faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Multimedya içerik üretiminin desteklenmesi
c) Uzaktan eğitim altyapısının desteklenmesi
2. Teknoloji Destek Hizmetlerinin Desteklenmesi;
a) Öğrenci yardım masası operasyonlarının desteklenmesi
b) Siber güvenlik izleme faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Teknoloji eğitim programlarının desteklenmesi
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
1. Kuluçka Merkezi Operasyonları;
a) Girişimci adayı mentörlüğü faaliyetlerinin desteklenmesi
b) İş planı geliştirme desteği faaliyetlerinin desteklenmesi
c) Startup etkinlikleri organizasyonunun desteklenmesi
2. Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri;
a) Üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi
b) Patent ve fikri mülkiyet süreçlerinin desteklenmesi
c) Teknoloji ticarileştirme faaliyetlerinin desteklenmesi.