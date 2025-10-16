İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne kadar?

İŞKUR Gençlik Programı Katılım Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı olmak (Başvuru yapmak için bireysel üye olarak giriş yapılması gerekmektedir. Bireysel üye olmayanlar; https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx internet adresinden üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt yaptırmalıdır.)

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak, kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak).

Hane gelir şartını sağlamak

(Hane gelirinin tespitinde, öğrencinin birincil veya ikincil ikametgâhı; yurtlar ve benzeri toplu yaşam alanları ise; ilgili öğrenci adayı, gelir testinden muaf olacaktır. İkametgâhı yurtlar olan öğrenciler ile taahhütname imzalanmayacaktır.

Öğrenci adayı, ailesi ile birlikte yaşıyor ise; (ikametgâhı konut adresi olanlar), ailenin hane geliri, gelir testi hesabına dâhil edilmektedir. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için; öğrencinin barındığı hanede en yakın döneme ait hane gelirinin aylık toplamı, net asgari ücret tutarının 3 katını (66.314,01 TL) geçmemesi gerekmektedir.)