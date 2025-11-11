Yeni Şafak
11/11/2025, Salı
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayın! Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2 bin 764 işçi alımı için kura çekimi tarihi açıklandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak kura, adayların merakla beklediği son aşamayı oluşturuyor.

İŞKUR başvurularının 13 Ekim’de tamamlanmasıyla gözler kura takvimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı, 2 bin 764 sürekli işçi alımı için yapılacak kura çekiminin tarihini duyurdu. Adaylar kura sonuçlarını Bakanlığın resmi internet sitesinden sorgulayabilecek.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Bakanlık tarafından yapılan duyuru sonrasında ise kura çekimi tarihi ve saati belli oldu.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak.

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. YouTube üzerinden link aktif olduğunda haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Kura sonuçlarının saat 18.00'den sonra kura çekimi bitimi itibarıyla açıklanması bekleniyor.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı 2764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli....