"İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemine yaklaşırken, İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları gündemde. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, bu program çerçevesinde yapılacak istihdam için başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Peki İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?
"İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken, İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara yapılacak personel alımlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu program çerçevesinde okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi istihdamı sağlanacak, bu nedenle başvuru süreci ve takvimi merakla bekleniyor.
TYP BAŞVURULARI 2024-2025 NE ZAMAN, BAŞLADI MI?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu alımlarla ilgili başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor.
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, her sene yeni dönem öncesinde okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla ilgili başvurular İŞKUR ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)