İŞKUR TYP KURA ÇEKİM TARİHLERİ: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kuraları ne zaman çekilecek? Okullara personel alımı...

"2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapmaya hazırlanıyor. Bu program, işsiz vatandaşlara çalışma fırsatı sunarak, iş hayatına katılmalarını ve çalışma alışkanlıkları kazanmalarını amaçlıyor. TYP başvuruları, İŞKUR’un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor.

1 / 8 9 Eylül Pazartesi günü okulların eğitim öğretime başlamasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi ihtiyacı artmış durumda. Bu doğrultuda, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak personel alımları için gözler İŞKUR duyurularına çevrildi. Geçtiğimiz yıl alımlar Ağustos ayında başlamış ve detaylar İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından paylaşılmıştı.

2 / 8 TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR? İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

3 / 8 İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl bünyesindeki okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Programa başvurular, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden gerçekleştiriliyor. Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar için;

4 / 8 2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARININ ALINMASI TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilan henüz yayınlanmadı.

5 / 8 İlgili ilanlar ve alım sürecine dair gelişmeler netleştikçe, haberimizde bu konuya yer vereceğiz. Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.

6 / 8 2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

7 / 8 İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak,