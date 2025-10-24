Yeni Şafak
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 24 Ekim İstanbul'da okullar bugün saat kaçta tatil olacak?

14:1324/10/2025, Cuma
İstanbul Valiliği, kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yağışın özellikle Avrupa Yakası’nda yoğunlaşması beklenirken, olası trafik aksaklıkları nedeniyle ikili eğitim yapan resmi ve özel okullarda saat 16.00’dan itibaren eğitime ara verilmesine karar verildi. Valilik açıklamasında, velilerin çocuklarını okuldan alabilecekleri, görevde olan öğrenciler için ise okul yönetimlerinin gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle kritik bir karar alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası’nda etkili olan yağışlar ve buna bağlı trafik yoğunluğu sebebiyle ikili eğitim yapan tüm resmi ve özel okullarda derslere saat 16.00 itibarıyla ara verilecek. Veliler çocuklarını erken alabilecek, görevli öğrenciler için ise okul yönetimleri önlem alacak.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle önlem amaçlı eğitim tatili kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinden sonra Avrupa Yakasında etkili olması beklenen yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim durduruldu.

Valilik açıklamasında, okul idarelerinin velileri bilgilendireceği belirtilirken, isteyen velilerin çocuklarını alabileceği, çalışması olan velilerin ise çocuklarının okulda güvenli bir şekilde tutulacağı ifade edildi. Çocukların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenler tarafından alınacağı vurgulandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

