İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 24 Ekim İstanbul'da okullar bugün saat kaçta tatil olacak?

İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle kritik bir karar alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası’nda etkili olan yağışlar ve buna bağlı trafik yoğunluğu sebebiyle ikili eğitim yapan tüm resmi ve özel okullarda derslere saat 16.00 itibarıyla ara verilecek. Veliler çocuklarını erken alabilecek, görevli öğrenciler için ise okul yönetimleri önlem alacak.