İstanbul'da yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Son dakika valilikten açıklama yapıldı mı?

Küçükçekmece'de çocuklarını kar ile oynamaya çıkaran Hüseyin Keskin, "Çocuklarım parkta eğleniyor. Karın tadını çıkarmaya çalışıyorlar ama henüz bir görüntü yok. Az bir şey yağdı. Çocuklarım üşüyorlar ama aldırmıyorlar. Oynasınlar biraz eğlensinler. Kar bekleniyordu ama inşallah bu sene yarım metreyi bulur diye düşünüyorum" dedi.