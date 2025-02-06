İstanbul'da yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Son dakika valilikten açıklama yapıldı mı?

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de yer yer etkili olmaya devam ediyor. Ülke genelinde birçok ilde eğitime ara verilirken, İstanbul'da da tatil konusu gündeme geldi. Meteoroloji'nin son tahminlerinin ardından kar yağışının aralıklarla devam edeceği açıklandı. Peki İstanbul'da yarın (7 Şubat) okullar tatil edildi mi? Son dakika valilik açıklama yaptı mı? İşte tatil ile ilgili gelişmeler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Özellikle Küçükçekmece, Esenyurt, Hadımköy gibi ilçelerde kar yağışı nedeniyle araçların üzeri ve sokaklar beyaza büründü. Öğrenciler ise yarın okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya devam diyor. İşte İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili son durum.
İSTANBUL'DA YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor. Ancak İstanbul'da şuan için ulaşımı etkileyecek derecede kar yağışının olmaması nedeniyle yarın okullar tatil değil. İstanbul'da kar yağışının artması ve valilik tarafından açıklama yapılması durumunda sayfamızda paylaşacağız.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün İstanbul'da başlayan kar yağışı devam ediyor. Kentin çeşitli noktalarında aralıklarla yağan kar, zaman zaman vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor. Anadolu yakasındaki bir çok noktada etkili olan kar yağışı, yolların beyaz örtü ile kaplanmasına sebep oldu.
ESENYURT'TA KARTOPU SAVAŞI
Küçükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar sokaklara ve parklara koştu. Soğuk havaya aldırmayan çocuklar ve ebeveynleri kartopu oynayarak eğlendi.
İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterirken Esenyurt ve Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde çocuklar ve ebeveynleri sokaklara ve parklara koştu. Soğuk havaya aldırmayıp kartopu oynayan çocuklar karın tadını çıkardı.
Küçükçekmece'de çocuklarını kar ile oynamaya çıkaran Hüseyin Keskin, "Çocuklarım parkta eğleniyor. Karın tadını çıkarmaya çalışıyorlar ama henüz bir görüntü yok. Az bir şey yağdı. Çocuklarım üşüyorlar ama aldırmıyorlar. Oynasınlar biraz eğlensinler. Kar bekleniyordu ama inşallah bu sene yarım metreyi bulur diye düşünüyorum" dedi.
HADIMKÖY'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI
Kar yağışından etkilenen Hadımköy'de araçlar yolda kaldı. Bazı sürücülerin araçlarından inerek itmeye çalıştıkları görüldü.