2025 isteğe bağlı sigorta primi ne kadar olacak sorusu, emeklilik planları yapan birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. İsteğe bağlı sigorta primi, emeklilik hakları kazanmak ve sosyal güvenlik sisteminden faydalanmak isteyenler için önemli bir konu. İsteğe bağlı sigorta primi, yeni asgari ücret zammı ile güncellenecek. Peki isteğe bağlı sigorta primi 2025 ne kadar olacak? İsteğe bağlı sigorta primi hesaplama tablosu 2025 yüzde kaç artacak?

1 /9 2025 isteğe bağlı sigorta primi hesaplama, emeklilik planlarınızı yaparken dikkat etmeniz gereken önemli bir detay. İsteğe bağlı sigorta primi tutarı, belirlenen alt ve üst sınırlar arasında sigortalının kendi belirlediği prime esas aylık kazancın yüzde 32'si olarak hesaplanmaktadır. Bu yazımızda, 2025 yılı için isteğe bağlı sigorta primi hesaplama yöntemini detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

2 /9 İsteğe bağlı sigorta primi 2025 ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte asgari ücretlinin isteğe bağlı sigorta primi de değişecek. Buna göre tahmini olarak en düşük ve en yüksek isteğe bağlı sigorta primi hesaplaması şu şekilde;

3 /9 En düşük isteğe bağlı sigorta prim tutarı 2025 Asgari ücrete gelecek %25 zam ile 8001.00 TL %30 zamla: 8321,04 TL %35 zamla: 8641,08 TL %40 zamla: 8961,12 TL %50 zamla: 9601,20 TL olması beklenmekte.

4 /9 En yüksek isteğe bağlı sigorta prim tutarı 2025 Asgari ücrete gelecek %25 zam ile 60007,56 TL %30 zamla: 62407,87 TL %35 zamla: 64808,17 TL %40 zamla: 67208,47 TL %50 zamla: 72009,08 TL olması beklenmekte.

5 /9 İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları Nasıl Hesaplanır? İsteğe bağlı sigorta prim hesaplama, kişinin belirttiği asgari ve azami prim üzerindeki kazancı esas alınarak belirlenir. 2025 yılı içerisinde prim hesaplama tutarı, bireylerin yaşı, sigorta türü ve süresine bağlı olarak değişiklik gösterir.

6 /9 Ev Hanımları İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar? Ev hanımları isteğe bağlı sigorta, herhangi bir işte çalışmayan kişilerin sosyal güvenlik sistemine dâhil olmasını sağlar. 2025 prim tutarı ev hanımı için alt düzeyde tutulur. 2024 yılı için ev hanımları için isteğe bağlı sigorta primi, 6.400,80 TL olmuştu.

7 /9 4/A İsteğe Bağlı Sigorta Primi 4/A isteğe bağlı sigorta primi 2025 yılı için, prim esas kazancı üzerinden belirlenir. 2024 yılı için 4/A sigorta prim tutarı üst ve alt sınırı aşağıda verilmiştir. 4/A İsteğe bağlı sigorta primi en düşük: 6.400,80 TL 4/A İsteğe bağlı sigorta primi en yüksek: 48.006,05 TL

8 /9 4/B İsteğe Bağlı Sigorta Primi 4/B isteğe bağlı sigorta primi 2025 yılında kendi işini yapan veya serbest meslek sahiplerinin kazancı üzerinden belirlenir. Sigorta türünde, prim tutarı, kişinin iş kolu ve belirttiği kazanç değişikliği göstereceği içim net hesaplamalar sigortalıya göre farklılaşır. 4/B İsteğe bağlı sigorta primi, beyan edilen aylık gelir miktarının %32 oranında hesaplanmasıyla bulunur.