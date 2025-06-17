Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerin başında karpuz geliyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla karpuz market ve pazarlarda yerini aldı. Karpuz seçerken hedef en kırmızı, sulu ve lezzetli karpuzu seçmektir. Karpuz seçmek, birçok kişi için karmaşık bir süreç gibi görünebilir. Ancak karpuz seçerken dikkat edeceğiniz belli püf noktaları sayesinde karpuz seçiminde başarılı olabilirsiniz. Peki, en kırmızı karpuz kabuğundan nasıl anlaşılır? Lezzetli ve sulu karpuz nasıl seçilir? İşte doğru karpuzu seçmenin altın değerindeki püf noktaları...
Yaz aylarının en sevilen meyvesi karpuz nasıl seçilir? Besin değerleri sebebiyle sağlığa da oldukça faydalı olan karpuz, tatlı ve sulu olduğunda beslenme listelerinin vazgeçilmezi oluyor. Lezzetli ve sulu bir karpuz seçmek için izleyeceğiniz adımları sizler için derledik.
KARPUZ NASIL SEÇİLİR?
En lezzetli karpuzu seçmek bazen biraz dikkat gerektirir. İşte, karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken önemli ipuçları:
1. Karpuzun Kabuğuna Dikkat Edin
Karpuzun kabuğu, olgunluğunu gösteren önemli bir işarettir. Koyu sarımsı lekeler, karpuzun güneşte olgunlaştığını gösterir ve bu da tatlılığının arttığını gösterir. Olgun bir karpuz, kabuğunda belirgin sarımsı lekeler olan bir karpuzdur.
2. Karpuzun Ağırlığına Bakın
İyi bir karpuz seçmek için, karpuzun ağır olmasına dikkat edin. Karpuz ne kadar ağır olursa, içindeki su oranı o kadar yüksek olur ve bu da daha lezzetli bir karpuz demektir. Karpuzun ağırlığı, içindeki su miktarı hakkında bir fikir verir. Daha ağır olanlar genellikle daha sulu ve tatlı olma eğilimindedir.
3. Karpuzun Şekline Dikkat Edin
Karpuzun düzgün ve simetrik bir şekli olmalıdır. Eğri veya çökük bir karpuz, içindeki su dağılımının eşit olmadığını gösterebilir. Eşit şekilli bir karpuz, içindeki suyun dengeli bir şekilde dağıldığını ve homojen bir tat sunacağını gösterir.
4. Karpuzun Kabuğundaki Çatlaklara Dikkat Edin
Karpuzun kabuğundaki çatlaklar, içindeki suyun buharlaşmış olabileceğini gösterebilir. Bu da karpuzun tazeliğini kaybettiği anlamına gelir. Bu nedenle, karpuz seçerken kabuğundaki çatlakları kontrol etmek önemlidir. Çatl
5. Karpuzun Sapına Bakın
Karpuzun sapı kurumamış ve kuru olmamalıdır. Sapın yeşil ve canlı olması, karpuzun tazeliğini gösterir. Sapın rengi, karpuzun ne kadar süredir toprakta olduğunu ve ne kadar taze olduğunu belirleyebilir. Yeşil ve canlı bir sap, karpuzun tazeliğini koruduğunu gösterirken, kurumuş veya solmuş bir sap, karpuzun eski olduğunu ve tazeliğini yitirdiğini gösterebilir.
Dilinlenmiş karpuz alırken buna dikkat
Karpuzu dilimlenmiş olarak tercih ediyorsanız, çekirdek renginin koyu olduğu ve içinin parlak, kırmızı etli olduğu karpuzlar daha iyidir. Damarları beyaz olan, çekirdek renginin koyu yerine beyaz olduğu ve içinin kurumuş göründüğü karpuz iyi değildir.
Karpuzun besin değerleri nelerdir?
Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz, yüksek oranda su içermesi nedeniyle birim hacimde içerdiği enerji miktarı düşüktür. 100 gram karpuz, vücuda yaklaşık olarak 30 kilokalori enerji sağlar. Bir porsiyonu bir orta boy karpuzun yarısının 1/8’i kadar ve yaklaşık 200 gr olarak bir ince dilimdir. Bu miktardaki karpuz 60 kilokalorilik standart bir meyve değişimine denk gelir.
100 gram karpuz;
8 gram karbonhidrat,
0.6 gram protein,
0.2 gram yağ içerir.
Karpuzun, vitamin ve mineral içeriği de oldukça yüksektir.
100 gram karpuz günlük;
C vitamini gereksiniminin yüzde 14'ünü,
A vitamini gereksiniminin yüzde 12'sini,
Potasyum mineraline olan gereksinimin yüzde 3'ünü,
Magnezyum gereksiniminin yüzde 2'sini
B1, B5, B6 vitaminlerine olan gereksinimin yüzde 2'sini karşılar.
Karotenoidler açısından oldukça zengindir. Özellikle likopen ve beta karoten adlı karotenoidler ile önemli bir aminoasit türü olan sitrülinin değerli bir kaynağı olduğundan sağlık açısından pek çok faydayı da beraberinde getirir.
2 dilim (280 gram) karpuz;
20 gram şeker,
260 mg potasyum,
17 gram A vitamini,
21 gram C vitamini,
4 gram demir,
1 gram lif içerir.
Kimler karpuz tüketmemeli?
Yüksek potasyum içermesi nedeniyle böbrek hastaları karpuz tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalı. Ayrıca;
İnsülin direnci, hipoglisemi, diyabet hastası olan kişiler de karpuz tüketirken porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeliler. 2 dilimi (280 gr) aşmamaları gerekir.
Özellikle diyabet hastaları karpuzu peynir ile tüketirse kan şekeri dengesini sağlamış olur.