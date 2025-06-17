2. Karpuzun Ağırlığına Bakın





İyi bir karpuz seçmek için, karpuzun ağır olmasına dikkat edin. Karpuz ne kadar ağır olursa, içindeki su oranı o kadar yüksek olur ve bu da daha lezzetli bir karpuz demektir. Karpuzun ağırlığı, içindeki su miktarı hakkında bir fikir verir. Daha ağır olanlar genellikle daha sulu ve tatlı olma eğilimindedir.