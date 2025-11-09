TİRE BÜYÜKKALE 09.11.2025 saat 08:46 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Diğer KÖYLER VE TÜM MAHALLELER İÇİN GEDİZ TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ÇALIŞMASINA BAĞLI OLARAK ŞEBEKEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.