Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İZSU duyurdu! İzmir’de bugün saatler sürecek su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek?

İZSU duyurdu! İzmir’de bugün saatler sürecek su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek?

09:019/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İzmir’de 9 Kasım 2025 Pazar günü Kiraz, Tire ve Güzelbahçe’de uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU bugünkü su kesintilerinden etkilenecek mahalleler.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı İzmir’de bugün 3 ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanacak. İşte İZSU 9 Kasım planlı su kesintisi programı.

GÜZELBAHÇE YELKİ 09.11.2025 saat 08:11 ile 10:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2251 SOKAKTAKİ ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPATILMISTIR.

KİRAZ YENİ 09.11.2025 saat 05:32 ile 12:32 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

TİRE BÜYÜKKALE 09.11.2025 saat 08:46 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Diğer KÖYLER VE TÜM MAHALLELER İÇİN GEDİZ TARAFINDAN YAPILAN BAKIM ÇALIŞMASINA BAĞLI OLARAK ŞEBEKEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

#İZSU
#Su kesintisi
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu sorgulama