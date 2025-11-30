İzmir’de yaz sonunda başlayan ve kent genelinde etkisini sürdüren planlı su kesintileri, önümüzdeki günlerde de devam edecek. İZSU, 30 Kasım Pazar günü İzmir'de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve saatleri açıkladı. Peki İzmir'de sular hangi mahallelerde kesilecek? Sular ne zaman verilecek? İşte 30 Kasım ilçe ilçe mahalle mahalle su kesintisi takvimi.
İzmir’de yaz aylarından itibaren uygulanmaya başlanan planlı su kesintileri aralıklı olarak sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi ve günlük su tüketiminin hâlâ yüksek seyretmesi nedeniyle kesintilerin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. İZSU’nun resmi web sitesinde duyurulan yeni programa göre, özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir gibi merkez ilçelerde iki ayrı bölge grubu oluşturuldu. Belirlenen grupta yer alan mahallelerde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında suya erişim sağlanamayacak. Peki bugün İzmir'de sular hangi mahallelerde kesilecek? Sular ne zaman verilecek? İşte ilçe ilçe mahalle mahalle su kesintisi takvimi.
İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallede su kesintisi olacak?
BERGAMA BAHÇELİEVLER 30.11.2025 saat 13:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
GAZİEMİR ATIFBEY, BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB 30.11.2025 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası İSTASYONDA MEYDANA GELEN ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEYE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
KARABURUN BOZKÖY 30.11.2025 saat 14:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası BOZKÖY MAHALLESİ'NDE ELEKTRİK-POMPA ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 30.11.2025 saat 16:09 ile 01.12.2025 saat 16:09 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası MEYDANA GELEN POMPA ARIZASI NEDENİYLE MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
İZMİR MERKEZ İLÇELER PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
BÖLGE-1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI: 30 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-1 MAHALLELERİ
Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,
Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri
Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,
Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri
Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.
Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,
Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.