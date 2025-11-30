İzmir’de yaz aylarından itibaren uygulanmaya başlanan planlı su kesintileri aralıklı olarak sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi ve günlük su tüketiminin hâlâ yüksek seyretmesi nedeniyle kesintilerin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. İZSU’nun resmi web sitesinde duyurulan yeni programa göre, özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir gibi merkez ilçelerde iki ayrı bölge grubu oluşturuldu. Belirlenen grupta yer alan mahallelerde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında suya erişim sağlanamayacak. Peki bugün İzmir'de sular hangi mahallelerde kesilecek? Sular ne zaman verilecek? İşte ilçe ilçe mahalle mahalle su kesintisi takvimi.