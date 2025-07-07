Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2025? Emekliye ek zam, asgari ücret temmuz zammı görüşülecek mi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz'da emeklilere yüzde 16,67 oranında zam söz konusu oldu. Bu oranın ardından en düşük emekli maaşının da 14 bin 469 liradan, 16 bin 881 liraya yükseltildiği açıklandı.