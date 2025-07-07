Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2025? Emekliye ek zam, asgari ücret temmuz zammı görüşülecek mi?

"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2025?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak emekli maaş zammı sonrası ek düzenlemeler ve asgari ücrete yönelik adımların atılıp atılmayacağı merak ediliyor.
Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren memur ve emekli maaş zamlarının ardından, gözler yeni Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Kamuoyunun merakla beklediği toplantıda; emeklilere ek düzenlemeler, asgari ücrete yönelik olası ara zam ve ekonomik denge adımları ele alınacak. Toplantının yapılacağı gün ve saatle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN TOPLANACAK 2025?
Kabine Toplantısına yönelik henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz'da emeklilere yüzde 16,67 oranında zam söz konusu oldu. Bu oranın ardından en düşük emekli maaşının da 14 bin 469 liradan, 16 bin 881 liraya yükseltildiği açıklandı.