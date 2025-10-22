KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK UYGULAYAN ÜLKELER

NATO üyesi ülkeler arasında kadınlara zorunlu askerlik uygulayan ilk ülke Norveç oldu. 2015 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle kadın ve erkekler eşit şartlarda askerlik hizmetine tabi tutuldu. İsveç, 2017 yılında askerlik sistemini yeniden düzenleyerek cinsiyet farkı gözetmeksizin zorunlu askerlik uygulamasına geçti. Benzer şekilde Danimarka da Rusya-Ukrayna savaşının ardından savunma politikalarını gözden geçirerek, 2026 itibarıyla kadınları da zorunlu askerlik sistemine dahil edeceğini açıkladı.

Avrupa ülkelerinden Hollanda'da ise kadınlara zorunlu askerlik celbi gönderilse de orduya aktif olarak katılım sağlanmıyor. Ülkede 1997'de çıkan yasayla askerlik yükümlülüğü askıya alınmış durumda. Afrika ülkesi Eritre'de ise 1993'te kazanılan bağımsızlıktan bu yana kadınlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlara zorunlu askerlik uygulanıyor. Eritre'de askerlik süresi çoğu zaman belirsiz ve yıllarca sürebiliyor. Kuzey Kore'de kadınlar 17 yaşında askere alınıyor ve en az beş yıl boyunca zorunlu hizmet veriyor. İsrail'de ise kadınlar, 1948 yılından bu yana zorunlu askerlik kapsamına alınıyor. Kadınlar ülkede 24 ay boyunca askerlik yapıyor.



