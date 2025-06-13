Kamu işçi toplu sözleşme 2025 görüşmelerinde son viraja girildi. İşverenin kamu işçisine ilk zam teklifi belli oluyor. Türkiye'de kamu i600 bin kamu işçisinin yakından ilgilendiren kritik tarih belli oldu. Hükümet, kamu işçileri için zam teklifini bugün verecek. Sendikalar ilk 6 ay için yüzde 50 zam talep ediyor. 2023 yılı ocak ayı itibarıyla 21.750 TL’ye çekilen en düşük işçi ücreti şu an itibarıyla 43.737,47 TL’ye geldi. Bu tutar, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçileri kapsıyor. Peki kamu işçi zammı 2025 ne zaman açıklanacak, toplu iş sözleşmesi kamu işçileri, maaş artış oranı ve sosyal hakları ne olacak? En düşük kamu işçi ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar.

1 /9 Hükümetin yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan etkileyecek olan zam teklifi için geri sayım başladı. 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde tüm dikkatler, yarın açıklanması beklenen resmi teklife odaklanmış durumda. Kamu çalışanları, maaş artış oranlarının yanı sıra sosyal haklara ilişkin detayları da içeren bu teklifin içeriğini büyük bir merakla bekliyor.

2 /9 Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin dördüncü turu, 16 Mayıs’ta Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, işçi tarafının talepleri ve beklentileri detaylıca ele alındı.

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Toplu iş sözleşmesi kamu işçi zammı teklifi belli oldu mu, hükümet ne kadar zam yapacak? 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren zam teklifi için gözler gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Buna göre; ilk teklif yarın yapılacak. Kamu işçisi toplu sözleşme sürecinde TÜHİS'in ilk zam teklifi bugün saat 14:00'da gelecek.



4 /9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını söylemişti. Bakan Işıkhan, "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. Işıkhan, "İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum." demişti.

5 /9 Kamu işçi zammı ne olacak, en düşük günlük ücret ne kadar olacak? İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti. TÜRK – İŞ ve HAK – İŞ kamu çerçeve protokolü için işverene ortak teklif verdi. Sendikalar ilk olarak günlük en düşük brüt çıplak ücretin 1.800 TL’ye çekilmesini, bu tutarın üzerine her bir hizmet yılı için ücretlere günlük net 15 TL kıdem zammı ilave edilmesini talep ettiler. Sendikaların talebinin kabul edilmesi halinde en düşük brüt ücret önce 54.000 TL’ye çıkacak, bunun üzerine aylık 450 TL ilave edilecek.



6 /9 Sendikalar, bu şekilde belirlenmiş tutara birinci yıl birinci altı ayda yüzde 50 oranında, takip eden 6’şar aylık dönemlerde ise yüzde 25 oranında zam yapılmasını talep ettiler. Altı aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25’i aşarsa aşan kısmın tamamının bir sonraki 6 aylık dönemde ücret zammına ilave edilmesini, bu şekilde belirlenen ücret zammına ayrıca yüzde 10 oranında refah payı ilave edilmesini istediler.

7 /9 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini ilgilendirmekle kalmıyor; aynı zamanda memurların toplu sözleşmeleri ve özel sektörde yapılacak toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile gerçekleştirilecek grup sözleşmeleri başta olmak üzere, pek çok sektörde bu protokolün belirleyici olması bekleniyor.



8 /9 Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 2026–2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos’ta başlayacak. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenecek maaş zam oranları, kamu çalışanlarının ücretlerini 6’şar aylık 4 dönem boyunca doğrudan etkileyecek.

