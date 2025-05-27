KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA: Kamu toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, 4D'li işçiye zam oranı açıklandı mı?

Kamuda farklı alanlarda görev yapan yaklaşık 600 bin işçi için toplu sözleşme süreci belirleyici aşamaya ulaştı. 4/D statüsündeki işçilerin ücret zammı ve sosyal haklarını kapsayan görüşmelerde sona yaklaşılırken, taraflar son tekliflerde uzlaşma arayışında. Karayolları, enerji, üniversite ve sağlık gibi stratejik alanlarda çalışan kamu işçileri, yapılacak artış oranının bir an önce netleşmesini bekliyor. Son toplantı 16 Mayıs’ta yapılırken, gözler artık nihai kararın açıklanacağı tarihe çevrildi.
2025 yılına yönelik kamu işçileri toplu iş sözleşmesinde sona geliniyor. Kamuda 4/D kadrosunda çalışan yüz binlerce işçiyi kapsayan görüşmelerde özellikle maaş artış oranları merakla bekleniyor. TÜHİS’in teknik analizleri doğrultusunda yürütülen müzakerelerde idari konular büyük ölçüde sonuçlanırken, mali haklar konusundaki son düzenlemeler üzerinde yoğun mesai harcanıyor. İşçiler, Kurban Bayramı öncesinde yeni zam oranının açıklanmasını talep ediyor.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
"Teklif pazarlık sürecinin başlaması için gerekli"
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taleplerini içeren taslağı 27 Şubat'ta hükümete sunduklarını anımsatarak, aradan geçen sürede hükümetten herhangi bir zam teklifi gelmediğini belirtti.
AK Parti TBMM Genel Kurul’u öncesinde gazetecilerin sorularına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Işıkhan yavaş yavaş sürecin sonuna geldiğini vurgulayarak işveren kesiminin yapacağı teklife dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatör konumunda olduğunun altını çizen Işıkhan "Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CNN TÜRK'te kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
"600 bin işçinin öncelikle, ücretinin belirleneceği, kamu işçilerinin sosyal ve ekonomik haklarının belirleneceği önemli bir süreç. Yalnız, bu süreç çok taraflı, çok kapsamlı ve dikkatli bir şekilde yönetilmek gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi, sosyal diyalog bizim en önemli başlangıç. Aynı zamanda kurumsal dengeyi de hazırlıkları, çalışmaları yaparken de kurumsal dengeleri de gözetlememiz gerekiyor. Özellikle enflasyon verileri, bunun yanında kamu mali dengeleri ve işverenin sürdürülebilirliği gibi konulara da biz dikkat ediyoruz. Aynı zamanda işçilerimizin alın teri, kurumadan karşılığının eksiksiz olarak verilebileceği bir yapı kurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi emeği koruyan, aynı zamanda real ekonomiyi de gözetecek bir dengeyi sağlamaya gayret ediyoruz. Türk-İş ve Hak- İş bize tekliflerini ilettiler. Tabii o komisyonun kendi içinde bir çalışma sistemi var.
Belirli zaman aralıklarında bir araya geliyorlar ama bu süreç tabii belli bir dönem sonra belli bir noktada uzlaşmayla neticeleneceğini de tahmin ediyorum. İnşallah masadan ayrılırken de işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı, bu toplu iş sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz.
Ağustos ayında da özellikle kamu görevleri, memurlarımız ve sözleşmeli personelimiz için de 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme süreçlerini geçeceğiz. Ağustos ayında çünkü yasa gereği Ağustos ayında yapılıyor bu süreç.
Sonuçta hem işçimizle hem de memurlarımızla bu süreci gerçekleştirirken çalışma barışını koruyarak tüm taraflarda maksimum memnuniyeti yaratacak, aynı zamanda ekonomik dengeleri de gözeteceğimiz adil ve sürdürülebilir çözümler yönetmeyi gayret edeceğiz. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak geçen yıl hatırlarsanız toplu sözleşme süreçlerini memurlarımızla 2023 yılında gerçekleştirmiştik. Orada da yine sosyal diyalogla memurlarımızla, sendikalarımızla, konfederasyonlarımıza bir araya gelerek bu ücret artışını belirledik. İnşallah bu yılı da başarıyla nihayete erdireceğiz."