Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, işçi tarafına teklif açıklandı mı?

2025 yılı kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri gündemin ön sıralarında yer alıyor. Milyonlarca kamu işçisini ilgilendiren zam oranı ve protokol sürecine dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen müzakerelerde gelinen noktayı açıkladı. Peki, 2025 yılı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam teklifi masaya sunuldu mu?
Milyonlarca kamu işçisinin gözü toplu sözleşme zammına çevrildi. 2025 yılı için zam pazarlıkları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin son durumuna dair açıklamada bulundu. Toplu sözleşme protokolü görüşmeleri sürerken, işçilere yapılacak zam oranı ise en çok merak edilen konu. Peki, kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Yeni teklif geldi mi?
KAMU İŞÇİSİNE ZAM SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Bakan Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. TÜHİS’in (Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), işçi kesimini temsilen masada yer alan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in talepleri doğrultusunda çalışmalarını tamamladığını ifade etti.
İLK TEKLİF BAYRAM SONRASINDA AÇIKLANACAK
Görüşmelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Işıkhan, kamu işçilerine yönelik ilk zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını duyurdu.
Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi:
"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum."
KAMU İŞÇİSİNE ZAM NE KADAR OLACAK?
Henüz resmi bir zam oranı açıklanmadı. Ancak işçi sendikalarının taleplerinin yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri doğrultusunda şekillendiği biliniyor. 2023 ve 2024’te yapılan zamlar dikkate alındığında, 2025 için beklentiler enflasyon farkı + refah payı şeklinde oluşuyor.