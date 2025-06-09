Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, işçi tarafına teklif açıklandı mı?

Milyonlarca kamu işçisinin gözü toplu sözleşme zammına çevrildi. 2025 yılı için zam pazarlıkları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin son durumuna dair açıklamada bulundu. Toplu sözleşme protokolü görüşmeleri sürerken, işçilere yapılacak zam oranı ise en çok merak edilen konu. Peki, kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Yeni teklif geldi mi?